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"الغذاء والدواء" تحذر من جل "Shield" المعقم لليدين

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم "Shield" من إنتاج مصنع شركة بون للصناعات الطبية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة أن بلاغات وردت حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات من المستحضر ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المستحضر، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس : 00966112057662، أو الرقم الموحد: 19999، أو عبر البريد الإلكتروني npc.drug@sfda.gov.sa أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.

الهيئة العامة للغذاء والدواء جل معقم لليدين شركة بون للصناعات الطبية Shield

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذر من جل "Shield" المعقم لليدين
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم "Shield" من إنتاج مصنع شركة بون للصناعات الطبية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة أن بلاغات وردت حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات من المستحضر ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المستحضر، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس : 00966112057662، أو الرقم الموحد: 19999، أو عبر البريد الإلكتروني npc.drug@sfda.gov.sa أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:40 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:56 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من جل "Shield" المعقم لليدين

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
22,551

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم "Shield" من إنتاج مصنع شركة بون للصناعات الطبية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة أن بلاغات وردت حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات من المستحضر ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المستحضر، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس : 00966112057662، أو الرقم الموحد: 19999، أو عبر البريد الإلكتروني npc.drug@sfda.gov.sa أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.

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