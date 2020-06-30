النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

مكة تحتضن أول عيادة على مستوى المملكة لمرضى "تصلب الجلد المناعي"

تم تدشينها تزامنًا مع اليوم العالمي للمرض لتقديم خدمات متكاملة للمراجعين

دشن مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور مطلق المالكي، اليوم عيادة مرض تصلب الجلد المناعي بمركز الأمراض الروماتيزمية والتأهيل الطبي.

وأوضح "المالكي" أن افتتاح هذه العيادة يأتي في إطار التطور والتوسع الذي يشهده المستشفى لتوفير كل التخصصات الطبية وعلى أعلى مستوى من الخدمات التي تحقق طموحات وزارة الصحة، وتلبي رغبات المواطنين؛ حيث تمثل عيادة مرض تصلب الجلد المناعي بمركز الروماتيزمية والتأهيل الطبي، أحد مشاريع التطوير والتحديث بالخدمات الصحية التي تعمل عليها إدارة المستشفى، لتكامل وتوافر كل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومراجعي المستشفى من داخل مكة المكرمة وخارجها.

وأشار إلى أن هذه العيادة المتخصصة لمرضى التصلب الجلد المناعي، تعتبر أول عيادة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة تُعنى بمتابعة المرضى والعلاج والعناية بهم.

ولفت إلى أنه تم تدشين العيادة تزامنًا مع اليوم العالمي لتصلب الجلد المناعي الذي يصادف 29/ يونيو/ 2021م.

من جانبها أكدت رئيسة قسم أمراض الروماتيزم الدكتورة نادين كلنتن، أن مرض تصلب الجلد المناعي هو مرض جهازي ذاتي المناعة تختلف أعراضه بناء على نوع التصلب ومن أهم الأعراض تصلب الجلد وهناك أعراض أخرى تتعلق بالجهاز الهضمي والقلبي والتنفسي.

وأوضحت كلنتن أنه من منطلق المسؤولية للمستشفى تجاه المرضى المصابين بهذا المرض بشكل خاص والمجتمع بشكل عام؛ تم تدشين العيادة، ويعد المستشفى هو الأكثر استقبالًا للحالات لتنوع تخصصاته وخدمته على مستوى مستشفيات المنطقة؛ حيث تم تقديم جميع الخدمات الصحية المتنوعة لجميع المرضى بأعلى معايير الجودة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الصحية لجميع الكوادر والمراجعين حفاظًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن عدد المراجعين لهذه العيادة 30 مراجعًا بالمستشفى، يتم متابعتهم من قِبَل استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة أم القرى الدكتور وليد حافظ، وهو أحد المتخصصين الثلاثة على مستوى الشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة تحتضن أول عيادة على مستوى المملكة لمرضى "تصلب الجلد المناعي"
سبق

دشن مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور مطلق المالكي، اليوم عيادة مرض تصلب الجلد المناعي بمركز الأمراض الروماتيزمية والتأهيل الطبي.

وأوضح "المالكي" أن افتتاح هذه العيادة يأتي في إطار التطور والتوسع الذي يشهده المستشفى لتوفير كل التخصصات الطبية وعلى أعلى مستوى من الخدمات التي تحقق طموحات وزارة الصحة، وتلبي رغبات المواطنين؛ حيث تمثل عيادة مرض تصلب الجلد المناعي بمركز الروماتيزمية والتأهيل الطبي، أحد مشاريع التطوير والتحديث بالخدمات الصحية التي تعمل عليها إدارة المستشفى، لتكامل وتوافر كل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومراجعي المستشفى من داخل مكة المكرمة وخارجها.

وأشار إلى أن هذه العيادة المتخصصة لمرضى التصلب الجلد المناعي، تعتبر أول عيادة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة تُعنى بمتابعة المرضى والعلاج والعناية بهم.

ولفت إلى أنه تم تدشين العيادة تزامنًا مع اليوم العالمي لتصلب الجلد المناعي الذي يصادف 29/ يونيو/ 2021م.

من جانبها أكدت رئيسة قسم أمراض الروماتيزم الدكتورة نادين كلنتن، أن مرض تصلب الجلد المناعي هو مرض جهازي ذاتي المناعة تختلف أعراضه بناء على نوع التصلب ومن أهم الأعراض تصلب الجلد وهناك أعراض أخرى تتعلق بالجهاز الهضمي والقلبي والتنفسي.

وأوضحت كلنتن أنه من منطلق المسؤولية للمستشفى تجاه المرضى المصابين بهذا المرض بشكل خاص والمجتمع بشكل عام؛ تم تدشين العيادة، ويعد المستشفى هو الأكثر استقبالًا للحالات لتنوع تخصصاته وخدمته على مستوى مستشفيات المنطقة؛ حيث تم تقديم جميع الخدمات الصحية المتنوعة لجميع المرضى بأعلى معايير الجودة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الصحية لجميع الكوادر والمراجعين حفاظًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن عدد المراجعين لهذه العيادة 30 مراجعًا بالمستشفى، يتم متابعتهم من قِبَل استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة أم القرى الدكتور وليد حافظ، وهو أحد المتخصصين الثلاثة على مستوى الشرق الأوسط.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:45 AM

مكة تحتضن أول عيادة على مستوى المملكة لمرضى "تصلب الجلد المناعي"

تم تدشينها تزامنًا مع اليوم العالمي للمرض لتقديم خدمات متكاملة للمراجعين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,002

دشن مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور مطلق المالكي، اليوم عيادة مرض تصلب الجلد المناعي بمركز الأمراض الروماتيزمية والتأهيل الطبي.

وأوضح "المالكي" أن افتتاح هذه العيادة يأتي في إطار التطور والتوسع الذي يشهده المستشفى لتوفير كل التخصصات الطبية وعلى أعلى مستوى من الخدمات التي تحقق طموحات وزارة الصحة، وتلبي رغبات المواطنين؛ حيث تمثل عيادة مرض تصلب الجلد المناعي بمركز الروماتيزمية والتأهيل الطبي، أحد مشاريع التطوير والتحديث بالخدمات الصحية التي تعمل عليها إدارة المستشفى، لتكامل وتوافر كل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومراجعي المستشفى من داخل مكة المكرمة وخارجها.

وأشار إلى أن هذه العيادة المتخصصة لمرضى التصلب الجلد المناعي، تعتبر أول عيادة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة تُعنى بمتابعة المرضى والعلاج والعناية بهم.

ولفت إلى أنه تم تدشين العيادة تزامنًا مع اليوم العالمي لتصلب الجلد المناعي الذي يصادف 29/ يونيو/ 2021م.

من جانبها أكدت رئيسة قسم أمراض الروماتيزم الدكتورة نادين كلنتن، أن مرض تصلب الجلد المناعي هو مرض جهازي ذاتي المناعة تختلف أعراضه بناء على نوع التصلب ومن أهم الأعراض تصلب الجلد وهناك أعراض أخرى تتعلق بالجهاز الهضمي والقلبي والتنفسي.

وأوضحت كلنتن أنه من منطلق المسؤولية للمستشفى تجاه المرضى المصابين بهذا المرض بشكل خاص والمجتمع بشكل عام؛ تم تدشين العيادة، ويعد المستشفى هو الأكثر استقبالًا للحالات لتنوع تخصصاته وخدمته على مستوى مستشفيات المنطقة؛ حيث تم تقديم جميع الخدمات الصحية المتنوعة لجميع المرضى بأعلى معايير الجودة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الصحية لجميع الكوادر والمراجعين حفاظًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن عدد المراجعين لهذه العيادة 30 مراجعًا بالمستشفى، يتم متابعتهم من قِبَل استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة أم القرى الدكتور وليد حافظ، وهو أحد المتخصصين الثلاثة على مستوى الشرق الأوسط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة