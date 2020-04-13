شاهد.. أمانة الطائف تصادر مواد محظورة ومجهولة المصدر من داخل سكن عمال

يدعون أنها تعالج آلام العضلات والمفاصل أو يزعمون أنها تساعد في التسمين

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" عن سكن شعبي على مساحة كبيرة، ويحتوي على أحواش كانت تقف بها مجموعة من مركبات النقل والتوزيع، وبالدخول لمسكن العمالة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة والمجهولة المصدر، فيما ساقهم ذلك إلى فتح تلك المركبات والتي كشف عن أنها تخصهم، وكانت معبأة بتلك المواد المحظورة نفسها التي ضُبطت بداخل السكن.

وتروج تلك العمالة من خلال مسكنها الكثير من المواد مجهولة المصدر غالبيتها كانت عبوات لزيوت وكريمات يدعون من خلالها أنها تعالج آلام العضلات والمفاصل، كذلك بعض الخلطات التي يدعون أنها تساعد في التسمين، والكثير من الكريمات المُسماة بأسماء غريبة منها "دهن الضب" لعلاج مشاكل البشرة والتهابات المفاصل، وعلاج حالات الروماتيزم وأعراض البرد، وبعضها يدعون بأنها تساعد على زيادة النشاط خصوصًا عند الرياضيين، وهي في حقيقة الأمر تُلحق الضرر بصحة من يطلبها.

وقد جرى مصادرة كامل المواد المحظورة وغيرها مما تم ضبطه ، كذلك تم التحفظ على تلك المركبات التي قد تجلب لهم مثل هذه المواد في داخل السكن أو تتولى عملية التوزيع على من يطلبها منهم لبيعها، وتسليم الموقع مع العمالة للشرطة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.