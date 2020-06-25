أسعار النفط تنخفض.. 39.88 دولارًا أمريكيًّا لبرميل "برنت"

استقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس عند 40.26 دولارًا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.63 دولارًا أمريكيًّا؛ بما نسبته 3.93%، ليصل إلى 39.88 دولارًا أمريكيًّا.

واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولارًا أمريكيًّا.