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لفتة إنسانية للأميرة حصة بنت سلمان تدخل البهجة على نفوس وقلوب ١٥٠ يتيماً

من مستفيدي "إخاء" وقضوا يومهم في واحدة من أهم الأماكن الترفيهية في العاصمة

لفتة إنسانية رائعة من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز؛ لرعايتها زيارة جمعية إخاء لمنطقة ‫#وينتروندرلاند وزيارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين لـ‫#منطقة_المربع وإدخال البهجة على قلوبهم ورسم البسمة على ملامحهم.

وكان ١٥٠ من المستفيدين من جمعية "إخاء" للأيتام قد قضوا يومهم في واحدة من أهم الأماكن الترفيهية في الرياض "وينتروندرلاند"، في زيارة أدخلت البهجة إلى نفوسهم.

يُذكر أن الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز قدمت العديد من المبادرات الإنسانية التي شملت جميع فئات المجتمع من المستحقين من الجنسين، من خلال مسيرتها الطويلة في العمل الخيري.

الأميرة حصة بنت سلمان جمعية إخاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لفتة إنسانية للأميرة حصة بنت سلمان تدخل البهجة على نفوس وقلوب ١٥٠ يتيماً
سبق

لفتة إنسانية رائعة من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز؛ لرعايتها زيارة جمعية إخاء لمنطقة ‫#وينتروندرلاند وزيارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين لـ‫#منطقة_المربع وإدخال البهجة على قلوبهم ورسم البسمة على ملامحهم.

وكان ١٥٠ من المستفيدين من جمعية "إخاء" للأيتام قد قضوا يومهم في واحدة من أهم الأماكن الترفيهية في الرياض "وينتروندرلاند"، في زيارة أدخلت البهجة إلى نفوسهم.

يُذكر أن الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز قدمت العديد من المبادرات الإنسانية التي شملت جميع فئات المجتمع من المستحقين من الجنسين، من خلال مسيرتها الطويلة في العمل الخيري.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
04:28 PM

لفتة إنسانية للأميرة حصة بنت سلمان تدخل البهجة على نفوس وقلوب ١٥٠ يتيماً

من مستفيدي "إخاء" وقضوا يومهم في واحدة من أهم الأماكن الترفيهية في العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لفتة إنسانية رائعة من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز؛ لرعايتها زيارة جمعية إخاء لمنطقة ‫#وينتروندرلاند وزيارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين لـ‫#منطقة_المربع وإدخال البهجة على قلوبهم ورسم البسمة على ملامحهم.

وكان ١٥٠ من المستفيدين من جمعية "إخاء" للأيتام قد قضوا يومهم في واحدة من أهم الأماكن الترفيهية في الرياض "وينتروندرلاند"، في زيارة أدخلت البهجة إلى نفوسهم.

يُذكر أن الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز قدمت العديد من المبادرات الإنسانية التي شملت جميع فئات المجتمع من المستحقين من الجنسين، من خلال مسيرتها الطويلة في العمل الخيري.

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