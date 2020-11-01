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"الفيصل" يستقبل وزير التعليم ويطلع على خطط الوزارة في مكة

بهدف تطوير العملية التعليمية لصقل مواهب الطلاب والطالبات

استقبل ‏أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫خالد الفيصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ للاطلاع على شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.

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"الفيصل" يستقبل وزير التعليم ويطلع على خطط الوزارة في مكة
سبق

استقبل ‏أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫خالد الفيصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ للاطلاع على شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
03:08 PM

"الفيصل" يستقبل وزير التعليم ويطلع على خطط الوزارة في مكة

بهدف تطوير العملية التعليمية لصقل مواهب الطلاب والطالبات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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استقبل ‏أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫خالد الفيصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ للاطلاع على شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.

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