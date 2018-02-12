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اللجنة المنظمة لكأس العرب لمنتخبات الشباب تجتمع الجمعة.. في الرياض

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، يوم الجمعة المقبل في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً مع رؤساء اللجان العاملة في البطولة، وذلك برئاسة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور وديع الجريء, بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه والأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان.

وستقف اللجنة خلال الاجتماع على آخر استعدادات وتحضيرات لجان البطولة على كافة الأصعدة الفنية والإدارية والتنظيمية والإعلامية وكذا جاهزية الملاعب والحكام والعلاقات العامة.

وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً في نسختها السادسة، بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، وستقام منافساتها في مدن الرياض والدمام والخبر، خلال الفترة من 17 فبراير الحالي وحتى 5 مارس المقبل, بمشاركة 16 منتخباً، هي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في المجموعة الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

اللجنة المنظمة لكأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللجنة المنظمة لكأس العرب لمنتخبات الشباب تجتمع الجمعة.. في الرياض
سبق

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، يوم الجمعة المقبل في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً مع رؤساء اللجان العاملة في البطولة، وذلك برئاسة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور وديع الجريء, بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه والأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان.

وستقف اللجنة خلال الاجتماع على آخر استعدادات وتحضيرات لجان البطولة على كافة الأصعدة الفنية والإدارية والتنظيمية والإعلامية وكذا جاهزية الملاعب والحكام والعلاقات العامة.

وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً في نسختها السادسة، بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، وستقام منافساتها في مدن الرياض والدمام والخبر، خلال الفترة من 17 فبراير الحالي وحتى 5 مارس المقبل, بمشاركة 16 منتخباً، هي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في المجموعة الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
07:49 PM

اللجنة المنظمة لكأس العرب لمنتخبات الشباب تجتمع الجمعة.. في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، يوم الجمعة المقبل في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً مع رؤساء اللجان العاملة في البطولة، وذلك برئاسة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور وديع الجريء, بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه والأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان.

وستقف اللجنة خلال الاجتماع على آخر استعدادات وتحضيرات لجان البطولة على كافة الأصعدة الفنية والإدارية والتنظيمية والإعلامية وكذا جاهزية الملاعب والحكام والعلاقات العامة.

وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً في نسختها السادسة، بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، وستقام منافساتها في مدن الرياض والدمام والخبر، خلال الفترة من 17 فبراير الحالي وحتى 5 مارس المقبل, بمشاركة 16 منتخباً، هي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في المجموعة الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

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