سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال بصاروخ حوثي استهدف المدنيين بمأرب

"العمالقة" طهرت عدة قرى بمديرية العبدية في ظل فرار جماعي لعناصر الميليشيا

استهدف صاروخ باليستي حوثي الأحياء السكنية في محافظة مأرب، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، بينهم امرأة، وجرح 23، بينهم أطفال، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، قالت ألوية العمالقة إن الميليشيات فجرت أيضًا بالعبوات الناسفة جسورًا وعبارات الطريق العليا والسفلى في عقبة ملعا، التي تربط مديريتي حريب والجوبة بمأرب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه قوات ألوية العمالقة انتصارات جديدة، وتطهر عددًا من القرى في مديرية العبدية بمأرب، كما تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في السلسلة الجبلية بعقبة ملعا المطلة على مديرية الجوبة، في ظل فرار جماعي لعناصر الميليشيات من مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب.

ودفعت ألوية العمالقة تعزيزات عسكرية أخرى إلى محافظة شبوة لمواصلة سير المعارك وتطهير ما تبقى من مديريات جنوب مأرب.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 31 استهدافًا ضد الميليشيات الحوثية في محافظات مأرب والبيضاء وتعز خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف في بيان أن تلك الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين، وقتلت 160 عنصرًا من الميليشيا.

يُذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كل التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليًا ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.