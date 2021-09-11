مصر .. مفتي "داعش" يسلم نفسه للأجهزة الأمنية

شغل منصب رئيس "المحكمة الشرعية"

سلم المفتي الرئيسي لتنظيم "داعش" الإرهابي في مصر محمد سعد المكنى بـ"أبي حمزة القاضي"، نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد أن استدرجته المخابرات، بحسب ما ذكر اتحاد قبائل سيناء عبر حسابه في "فيسبوك" اليوم (السبت).

وأوضح الاتحاد أن "سعد" كان يشغل منصب أمير الدعوة، ورئيس المحكمة الشرعية للعناصر المتطرفة، وإمام خطباء العناصر الإرهابية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وسافر "مفتي داعش" سابقاً إلى سوريا والتحق بالتنظيم ومكث هناك عاماً، كلف من قبل قيادة التنظيم بالعودة إلى سيناء.