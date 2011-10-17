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ضمك يسعى لخطف الصدارة من الاتحاد.. والتعاون للهروب من قاع الترتيب

في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

في اللقاء الأول يحل التعاون ضيفًا علي نظيره الفتح، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة الـ(5:50).

لقاء صعب بالنسبة للتعاون الذي يبحث عن طوق النجاة، والهروب من ذيل قائمة ترتيب الفرق.

ويواجه الحزم نظيره الفيصلي على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، وذلك عند الساعة الـ(6:15).

وفي المواجهة الأخيرة يلتقي الاتحاد صاحب الصدارة نظيره ضمك (الثاني)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، عند الساعة الـ(6:25).

لقاء صعب للطرفَيْن، ويشكل أهمية كبيرة لضمك في حال تخطي عقبة ضيفه؛ إذ سيخطف الصدارة منه.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يسعى لخطف الصدارة من الاتحاد.. والتعاون للهروب من قاع الترتيب
سبق

تُستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

في اللقاء الأول يحل التعاون ضيفًا علي نظيره الفتح، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة الـ(5:50).

لقاء صعب بالنسبة للتعاون الذي يبحث عن طوق النجاة، والهروب من ذيل قائمة ترتيب الفرق.

ويواجه الحزم نظيره الفيصلي على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، وذلك عند الساعة الـ(6:15).

وفي المواجهة الأخيرة يلتقي الاتحاد صاحب الصدارة نظيره ضمك (الثاني)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، عند الساعة الـ(6:25).

لقاء صعب للطرفَيْن، ويشكل أهمية كبيرة لضمك في حال تخطي عقبة ضيفه؛ إذ سيخطف الصدارة منه.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
01:20 AM

ضمك يسعى لخطف الصدارة من الاتحاد.. والتعاون للهروب من قاع الترتيب

في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

في اللقاء الأول يحل التعاون ضيفًا علي نظيره الفتح، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة الـ(5:50).

لقاء صعب بالنسبة للتعاون الذي يبحث عن طوق النجاة، والهروب من ذيل قائمة ترتيب الفرق.

ويواجه الحزم نظيره الفيصلي على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، وذلك عند الساعة الـ(6:15).

وفي المواجهة الأخيرة يلتقي الاتحاد صاحب الصدارة نظيره ضمك (الثاني)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، عند الساعة الـ(6:25).

لقاء صعب للطرفَيْن، ويشكل أهمية كبيرة لضمك في حال تخطي عقبة ضيفه؛ إذ سيخطف الصدارة منه.

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