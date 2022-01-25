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"خطاب شكر" وصور.. معلم يرفض "إجازة 3 أشهر بعد حادث" ليدّرس طلابه

أصر على استقبالهم في ابتدائية ابن القيم بحوطة بني تميم مسجلًا صورة مشرفة

في مشهد أكد عمق الرسالة التربوية التي يحملها المعلم لأبنائه الطلاب، لم يُثنِ المرض مُعلمًا مُنح إجازة مرضية نتيجة إصابته في حادث مروري، عن استقبال طلابه في المرحلة الابتدائية في أول يوم دراسي لهم بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة الحضورية وغياب عامين عن مدرستهم.

وقام المعلم زيد موسى آل شريم التميمي، باستقبال طلابه في ابتدائية ابن القيم بحوطة بني تميم، واستقبلهم في أول يوم دراسي، وأكمل معهم رسالته التعليمية بشرح المناهج في فصولهم الدراسية متحاملًا على آلامه لأداء رسالته التعليمية، مسجلًا بذلك الموقف المعنى الحقيقي في الإخلاص والمثابرة والتضحية من أجل أجيال المستقبل، في صورةٍ عكست الجانب المشرق للمعلم وعمق الرسالة التربوية التي يحملها.

من جهته، ثمّن مدير تعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، إبراهيم الجميل، موقف المعلم بخطاب شكر قال فيه: "بناء على ما نقله لنا المساعد للشؤون التعليمية بعد زيارته إلى مدرستكم العامرة يوم الاثنين، وأبلغنا بموقفكم التربوي النبيل؛ وذلك بمباشرتك للعمل على الرغم من تمتعك بإجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر إثر حادث مروري تسبب في بعض الكسور والإصابات المختلفة؛ ومع ذلك تحاملت على نفسك وتحملت الألم وقدمت مصلحة أبنائك التعليمية".

وأضاف: "وعليه يطيب لي أن أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذا الموقف التربوي النبيل وعلى حرصك على المستوى التحصيلي لأبنائك، وبهذا العمل فقد قدمت أخي الكريم نموذجًا رائعًا للمعلم المثالي الذي يُذكر ويُشكر ويضرب به المثل".

واختتم: "أسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأن يُلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب لك الأجر على ما قدمت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خطاب شكر" وصور.. معلم يرفض "إجازة 3 أشهر بعد حادث" ليدّرس طلابه
سبق

في مشهد أكد عمق الرسالة التربوية التي يحملها المعلم لأبنائه الطلاب، لم يُثنِ المرض مُعلمًا مُنح إجازة مرضية نتيجة إصابته في حادث مروري، عن استقبال طلابه في المرحلة الابتدائية في أول يوم دراسي لهم بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة الحضورية وغياب عامين عن مدرستهم.

وقام المعلم زيد موسى آل شريم التميمي، باستقبال طلابه في ابتدائية ابن القيم بحوطة بني تميم، واستقبلهم في أول يوم دراسي، وأكمل معهم رسالته التعليمية بشرح المناهج في فصولهم الدراسية متحاملًا على آلامه لأداء رسالته التعليمية، مسجلًا بذلك الموقف المعنى الحقيقي في الإخلاص والمثابرة والتضحية من أجل أجيال المستقبل، في صورةٍ عكست الجانب المشرق للمعلم وعمق الرسالة التربوية التي يحملها.

من جهته، ثمّن مدير تعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، إبراهيم الجميل، موقف المعلم بخطاب شكر قال فيه: "بناء على ما نقله لنا المساعد للشؤون التعليمية بعد زيارته إلى مدرستكم العامرة يوم الاثنين، وأبلغنا بموقفكم التربوي النبيل؛ وذلك بمباشرتك للعمل على الرغم من تمتعك بإجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر إثر حادث مروري تسبب في بعض الكسور والإصابات المختلفة؛ ومع ذلك تحاملت على نفسك وتحملت الألم وقدمت مصلحة أبنائك التعليمية".

وأضاف: "وعليه يطيب لي أن أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذا الموقف التربوي النبيل وعلى حرصك على المستوى التحصيلي لأبنائك، وبهذا العمل فقد قدمت أخي الكريم نموذجًا رائعًا للمعلم المثالي الذي يُذكر ويُشكر ويضرب به المثل".

واختتم: "أسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأن يُلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب لك الأجر على ما قدمت".

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:46 AM

"خطاب شكر" وصور.. معلم يرفض "إجازة 3 أشهر بعد حادث" ليدّرس طلابه

أصر على استقبالهم في ابتدائية ابن القيم بحوطة بني تميم مسجلًا صورة مشرفة

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مسلّم الهواملة - الرياض
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2,515

في مشهد أكد عمق الرسالة التربوية التي يحملها المعلم لأبنائه الطلاب، لم يُثنِ المرض مُعلمًا مُنح إجازة مرضية نتيجة إصابته في حادث مروري، عن استقبال طلابه في المرحلة الابتدائية في أول يوم دراسي لهم بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة الحضورية وغياب عامين عن مدرستهم.

وقام المعلم زيد موسى آل شريم التميمي، باستقبال طلابه في ابتدائية ابن القيم بحوطة بني تميم، واستقبلهم في أول يوم دراسي، وأكمل معهم رسالته التعليمية بشرح المناهج في فصولهم الدراسية متحاملًا على آلامه لأداء رسالته التعليمية، مسجلًا بذلك الموقف المعنى الحقيقي في الإخلاص والمثابرة والتضحية من أجل أجيال المستقبل، في صورةٍ عكست الجانب المشرق للمعلم وعمق الرسالة التربوية التي يحملها.

من جهته، ثمّن مدير تعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، إبراهيم الجميل، موقف المعلم بخطاب شكر قال فيه: "بناء على ما نقله لنا المساعد للشؤون التعليمية بعد زيارته إلى مدرستكم العامرة يوم الاثنين، وأبلغنا بموقفكم التربوي النبيل؛ وذلك بمباشرتك للعمل على الرغم من تمتعك بإجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر إثر حادث مروري تسبب في بعض الكسور والإصابات المختلفة؛ ومع ذلك تحاملت على نفسك وتحملت الألم وقدمت مصلحة أبنائك التعليمية".

وأضاف: "وعليه يطيب لي أن أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذا الموقف التربوي النبيل وعلى حرصك على المستوى التحصيلي لأبنائك، وبهذا العمل فقد قدمت أخي الكريم نموذجًا رائعًا للمعلم المثالي الذي يُذكر ويُشكر ويضرب به المثل".

واختتم: "أسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأن يُلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب لك الأجر على ما قدمت".

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