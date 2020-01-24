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انقلاب "مركبة" من منحدر جبلي بـ"فيفاء".. وعملية الإنقاذ تتواصل

استقرت في منطقة وعرة جداً بقرضة

تباشر فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر منذ أكثر من ساعة عملية إنقاذ "رُكاب" انقلبت مركبتهم من منحدر جبلي عالٍ، واستقرت في منطقة وعرة جداً بقرضة، غرب محافظة فيفاء.

وتتواصل حتى هذه الأثناء عملية الإنقاذ، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك احتمالية وجود وفيّات.

ومن المتوقع أن يصدر بيان من الجهات التي باشرت الحادثة، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.

الهلال الأحمر الدفاع المدني سقوط مركبة فيفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقلاب "مركبة" من منحدر جبلي بـ"فيفاء".. وعملية الإنقاذ تتواصل
سبق

تباشر فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر منذ أكثر من ساعة عملية إنقاذ "رُكاب" انقلبت مركبتهم من منحدر جبلي عالٍ، واستقرت في منطقة وعرة جداً بقرضة، غرب محافظة فيفاء.

وتتواصل حتى هذه الأثناء عملية الإنقاذ، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك احتمالية وجود وفيّات.

ومن المتوقع أن يصدر بيان من الجهات التي باشرت الحادثة، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
02:11 AM

انقلاب "مركبة" من منحدر جبلي بـ"فيفاء".. وعملية الإنقاذ تتواصل

استقرت في منطقة وعرة جداً بقرضة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
0
2,606

تباشر فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر منذ أكثر من ساعة عملية إنقاذ "رُكاب" انقلبت مركبتهم من منحدر جبلي عالٍ، واستقرت في منطقة وعرة جداً بقرضة، غرب محافظة فيفاء.

وتتواصل حتى هذه الأثناء عملية الإنقاذ، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك احتمالية وجود وفيّات.

ومن المتوقع أن يصدر بيان من الجهات التي باشرت الحادثة، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.

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