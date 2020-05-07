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شرطة الرياض تقبض على ٤٠ متسولًا.. و٢٥ مخالفًا للإقامة

خلال حملة نفذتها الجهات الأمنية في أحياء السليمانية والياسمين

قبضت شرطة منطقة الرياض على ٤٠ متسولًا ومتسولة في أحياء السليمانية والياسمين والرمال، وغيرها من الأحياء.

جاء ذلك خلال حملة أمنية نفذتها الجهات الأمنية.

وفي سياق متصل قبضت فرق البحث الجنائي بشرطة الرياض على 25 مخالفًا للإقامة، وذلك في حيَّي النرجس والقيروان.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تقبض على ٤٠ متسولًا.. و٢٥ مخالفًا للإقامة
سبق

قبضت شرطة منطقة الرياض على ٤٠ متسولًا ومتسولة في أحياء السليمانية والياسمين والرمال، وغيرها من الأحياء.

جاء ذلك خلال حملة أمنية نفذتها الجهات الأمنية.

وفي سياق متصل قبضت فرق البحث الجنائي بشرطة الرياض على 25 مخالفًا للإقامة، وذلك في حيَّي النرجس والقيروان.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
07:38 PM

شرطة الرياض تقبض على ٤٠ متسولًا.. و٢٥ مخالفًا للإقامة

خلال حملة نفذتها الجهات الأمنية في أحياء السليمانية والياسمين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
3,482

قبضت شرطة منطقة الرياض على ٤٠ متسولًا ومتسولة في أحياء السليمانية والياسمين والرمال، وغيرها من الأحياء.

جاء ذلك خلال حملة أمنية نفذتها الجهات الأمنية.

وفي سياق متصل قبضت فرق البحث الجنائي بشرطة الرياض على 25 مخالفًا للإقامة، وذلك في حيَّي النرجس والقيروان.

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