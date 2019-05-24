الماجستير لـ"الغامدي" من جامعة الباحة

حصل الزميل عمر محمد الغامدي مراسل صحيفة المدينة بمنطقة الباحة، على الدرجة العلمية "الماجستير"، وكان عنوان رسالته "تصوّر مقترح لمنهج الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة في ضوء رؤية 2030".
"سبق" تبارك للزميل "الغامدي" وتتمنى له التوفيق.
حصل الزميل عمر محمد الغامدي مراسل صحيفة المدينة بمنطقة الباحة، على الدرجة العلمية "الماجستير"، وكان عنوان رسالته "تصوّر مقترح لمنهج الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة في ضوء رؤية 2030".
"سبق" تبارك للزميل "الغامدي" وتتمنى له التوفيق.
حصل الزميل عمر محمد الغامدي مراسل صحيفة المدينة بمنطقة الباحة، على الدرجة العلمية "الماجستير"، وكان عنوان رسالته "تصوّر مقترح لمنهج الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة في ضوء رؤية 2030".
"سبق" تبارك للزميل "الغامدي" وتتمنى له التوفيق.
حصل الزميل عمر محمد الغامدي مراسل صحيفة المدينة بمنطقة الباحة، على الدرجة العلمية "الماجستير"، وكان عنوان رسالته "تصوّر مقترح لمنهج الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة في ضوء رؤية 2030".
"سبق" تبارك للزميل "الغامدي" وتتمنى له التوفيق.