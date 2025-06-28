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"العنود الخيرية" عضو في المجلس التنسيقي السعودي الياباني

المؤسسة توقع مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الدولي الياباني

تعتبر اليابان أحد أعمدة الاقتصاد العالمي وأهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة؛ حيث توطدت العلاقة بين المملكة واليابان منذ تأسيس اللجنة السعودية اليابانية المشتركة عام 1975م.

وأدى ذلك الاهتمام المشترك إلى بناء شراكة استراتيجية اقتصادية برؤية واضحة تمهد الطريق لتعاونٍ أكبر بين البلدين، وتمت تسميتها: الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى اليابان في شهر مارس من عام 2017م، تم إطلاق الرؤية السعودية اليابانية.

وامتدادًا لإيمان "العنود الخيرية" بدور الشباب في بناء المجتمعات؛ وقعت المؤسسة بتاريخ 17/ 6/ 2019م مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الدولي بدولة اليابان.

وهدفت المذكرة إلى التبادل الشبابي وتنفيذ البرامج المشتركة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الشباب بين البلدين.

وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة حدّد الطرفان مجالات التعاون المتمثلة في مواصلة المناقشات بغرض تعزيز التعاون والشراكة في مختلف مجالات التدريب.

ويعقد الجانبان مناقشات حول مواصلة تعزيز التعاون في مجالات تنمية صائغي المستقبل.

ويمتدّ عقد مذكرة التفاهم لمدة عامين من تاريخ توقيع العقد. كما أصبحت المؤسسة عضوًا في المجلس التنسيقي السعودي الياباني، وممثلة عن القطاع الثالث فيه.

وقد مثل عبدالله بن فهد الصقعبي المؤسسة في التوقيع على مذكرة التفاهم.

وعبّر الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم عن اعتزازه باختيار المؤسسة لعضوية المجلس التنسيقي السعودي الياباني مُمثلة للقطاع الثالث في السعودية.

وقال: المؤسسة منذ تأسيسها اهتمت بدعم الشباب وذلك بإنشاء مركز العنود لتنمية الشباب "وارف" الذي يهدف إلى تمكينهم ببرامج نوعية وأفكار ملهمة من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة؛ دعماً لمسيرة الوطن التنموية.

ويستمر حرص المؤسسة على بناء شراكات دولية وعالمية؛ بهدف نقل وتبادل الخبرات وتأكيد دور المملكة الريادي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العنود الخيرية" عضو في المجلس التنسيقي السعودي الياباني
سبق

تعتبر اليابان أحد أعمدة الاقتصاد العالمي وأهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة؛ حيث توطدت العلاقة بين المملكة واليابان منذ تأسيس اللجنة السعودية اليابانية المشتركة عام 1975م.

وأدى ذلك الاهتمام المشترك إلى بناء شراكة استراتيجية اقتصادية برؤية واضحة تمهد الطريق لتعاونٍ أكبر بين البلدين، وتمت تسميتها: الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى اليابان في شهر مارس من عام 2017م، تم إطلاق الرؤية السعودية اليابانية.

وامتدادًا لإيمان "العنود الخيرية" بدور الشباب في بناء المجتمعات؛ وقعت المؤسسة بتاريخ 17/ 6/ 2019م مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الدولي بدولة اليابان.

وهدفت المذكرة إلى التبادل الشبابي وتنفيذ البرامج المشتركة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الشباب بين البلدين.

وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة حدّد الطرفان مجالات التعاون المتمثلة في مواصلة المناقشات بغرض تعزيز التعاون والشراكة في مختلف مجالات التدريب.

ويعقد الجانبان مناقشات حول مواصلة تعزيز التعاون في مجالات تنمية صائغي المستقبل.

ويمتدّ عقد مذكرة التفاهم لمدة عامين من تاريخ توقيع العقد. كما أصبحت المؤسسة عضوًا في المجلس التنسيقي السعودي الياباني، وممثلة عن القطاع الثالث فيه.

وقد مثل عبدالله بن فهد الصقعبي المؤسسة في التوقيع على مذكرة التفاهم.

وعبّر الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم عن اعتزازه باختيار المؤسسة لعضوية المجلس التنسيقي السعودي الياباني مُمثلة للقطاع الثالث في السعودية.

وقال: المؤسسة منذ تأسيسها اهتمت بدعم الشباب وذلك بإنشاء مركز العنود لتنمية الشباب "وارف" الذي يهدف إلى تمكينهم ببرامج نوعية وأفكار ملهمة من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة؛ دعماً لمسيرة الوطن التنموية.

ويستمر حرص المؤسسة على بناء شراكات دولية وعالمية؛ بهدف نقل وتبادل الخبرات وتأكيد دور المملكة الريادي.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
05:53 PM

"العنود الخيرية" عضو في المجلس التنسيقي السعودي الياباني

المؤسسة توقع مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الدولي الياباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتبر اليابان أحد أعمدة الاقتصاد العالمي وأهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة؛ حيث توطدت العلاقة بين المملكة واليابان منذ تأسيس اللجنة السعودية اليابانية المشتركة عام 1975م.

وأدى ذلك الاهتمام المشترك إلى بناء شراكة استراتيجية اقتصادية برؤية واضحة تمهد الطريق لتعاونٍ أكبر بين البلدين، وتمت تسميتها: الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى اليابان في شهر مارس من عام 2017م، تم إطلاق الرؤية السعودية اليابانية.

وامتدادًا لإيمان "العنود الخيرية" بدور الشباب في بناء المجتمعات؛ وقعت المؤسسة بتاريخ 17/ 6/ 2019م مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الدولي بدولة اليابان.

وهدفت المذكرة إلى التبادل الشبابي وتنفيذ البرامج المشتركة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الشباب بين البلدين.

وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة حدّد الطرفان مجالات التعاون المتمثلة في مواصلة المناقشات بغرض تعزيز التعاون والشراكة في مختلف مجالات التدريب.

ويعقد الجانبان مناقشات حول مواصلة تعزيز التعاون في مجالات تنمية صائغي المستقبل.

ويمتدّ عقد مذكرة التفاهم لمدة عامين من تاريخ توقيع العقد. كما أصبحت المؤسسة عضوًا في المجلس التنسيقي السعودي الياباني، وممثلة عن القطاع الثالث فيه.

وقد مثل عبدالله بن فهد الصقعبي المؤسسة في التوقيع على مذكرة التفاهم.

وعبّر الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم عن اعتزازه باختيار المؤسسة لعضوية المجلس التنسيقي السعودي الياباني مُمثلة للقطاع الثالث في السعودية.

وقال: المؤسسة منذ تأسيسها اهتمت بدعم الشباب وذلك بإنشاء مركز العنود لتنمية الشباب "وارف" الذي يهدف إلى تمكينهم ببرامج نوعية وأفكار ملهمة من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة؛ دعماً لمسيرة الوطن التنموية.

ويستمر حرص المؤسسة على بناء شراكات دولية وعالمية؛ بهدف نقل وتبادل الخبرات وتأكيد دور المملكة الريادي.

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