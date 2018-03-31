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ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات

تفاعلاً مع تغريدة أحد المواطنين.. وتمّت إحالته لتطبيق العقوبات بحقه

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن رصدت شاحنة بأحد الطرق بنجران تسير بسرعة عالية وتجاوزات غير نظامية دون التقيد بالمسار المخصص للشاحنات، لافتاً إلى أنه تمّ القبض على قائدها.

وأفاد المرور السعودي على حسابه الرسمي بتويتر، مساء أمس، بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات
سبق

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن رصدت شاحنة بأحد الطرق بنجران تسير بسرعة عالية وتجاوزات غير نظامية دون التقيد بالمسار المخصص للشاحنات، لافتاً إلى أنه تمّ القبض على قائدها.

وأفاد المرور السعودي على حسابه الرسمي بتويتر، مساء أمس، بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
09:39 AM

ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات

تفاعلاً مع تغريدة أحد المواطنين.. وتمّت إحالته لتطبيق العقوبات بحقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن رصدت شاحنة بأحد الطرق بنجران تسير بسرعة عالية وتجاوزات غير نظامية دون التقيد بالمسار المخصص للشاحنات، لافتاً إلى أنه تمّ القبض على قائدها.

وأفاد المرور السعودي على حسابه الرسمي بتويتر، مساء أمس، بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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