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إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة

قالت إن مراقبيها نفّذوا فيها 6.488 جولة رقابية.. لأن #صحتكم_أمانة

كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.

وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة
سبق

كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.

وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
10:02 AM

إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة

قالت إن مراقبيها نفّذوا فيها 6.488 جولة رقابية.. لأن #صحتكم_أمانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.

وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.

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