إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة
قالت إن مراقبيها نفّذوا فيها 6.488 جولة رقابية.. لأن #صحتكم_أمانة
كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.
وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.
أمانة الرياض
الرياض
إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-25
كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.
وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.
25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
10:02 AM
إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة
قالت إن مراقبيها نفّذوا فيها 6.488 جولة رقابية.. لأن #صحتكم_أمانة
كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.
وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.