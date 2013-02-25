وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.

كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.

إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-25 كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت. وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 10:02 AM

إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة قالت إن مراقبيها نفّذوا فيها 6.488 جولة رقابية.. لأن #صحتكم_أمانة





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كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.

وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.