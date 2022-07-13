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أسعار النفط تسجل انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع "أوبك+"

مصادر تستبعد تمديد التخفيضات وسط علامات على انتعاش الاقتصاد العالمي

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتيجة اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق "أوبك+"، ومن المقرر عقد الاجتماع في 15 يوليو الجاري.

وبحلول الساعة 08:26 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.72% إلى 42.93 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.81% إلى 40.22 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخام الأمريكي قد سجلت انخفاضاً الأسبوع الماضي 0.3%، فيما سجلت عقود "برنت" مكاسب بنسبة 1%.

ويقول محللون بحسب "روسيا اليوم"، إن "مجموعة (أوبك+) قد تتخذ قراراً غير متوقع هذا الأسبوع وتقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، لشهر آخر، وذلك في ظل المستويات القياسية المرتفعة من مخزونات الخام في الولايات المتحدة، واحتمال حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا".

إلا أن مصادر مطلعة تستبعد أن يتم تمديد التخفيضات الراهنة لمد شهر آخر، وسط علامات على انتعاش في الاقتصاد العالمي.

ويعني ذلك أن تخفيضات "أوبك+" في أغسطس المقبل ستكون 7.7 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 9.7 مليون برميل حالياً، وهذه الخطوة ستتم بناءً على اتفاق "أوبك+"، الذي أبرم في أبريل الماضي.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات أمريكية أن عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة تراجع الأسبوع الجاري بواقع 5 وحدات إلى 258 وحدة.

كما أن عدد منصات النفط العاملة تراجع بواقع 4 وحدات وبلغ 181 منصة، وفقاً لبيانات شركة خدمات النفط الأمريكية "بيكر هيوز".

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تسجل انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع "أوبك+"
سبق

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتيجة اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق "أوبك+"، ومن المقرر عقد الاجتماع في 15 يوليو الجاري.

وبحلول الساعة 08:26 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.72% إلى 42.93 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.81% إلى 40.22 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخام الأمريكي قد سجلت انخفاضاً الأسبوع الماضي 0.3%، فيما سجلت عقود "برنت" مكاسب بنسبة 1%.

ويقول محللون بحسب "روسيا اليوم"، إن "مجموعة (أوبك+) قد تتخذ قراراً غير متوقع هذا الأسبوع وتقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، لشهر آخر، وذلك في ظل المستويات القياسية المرتفعة من مخزونات الخام في الولايات المتحدة، واحتمال حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا".

إلا أن مصادر مطلعة تستبعد أن يتم تمديد التخفيضات الراهنة لمد شهر آخر، وسط علامات على انتعاش في الاقتصاد العالمي.

ويعني ذلك أن تخفيضات "أوبك+" في أغسطس المقبل ستكون 7.7 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 9.7 مليون برميل حالياً، وهذه الخطوة ستتم بناءً على اتفاق "أوبك+"، الذي أبرم في أبريل الماضي.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات أمريكية أن عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة تراجع الأسبوع الجاري بواقع 5 وحدات إلى 258 وحدة.

كما أن عدد منصات النفط العاملة تراجع بواقع 4 وحدات وبلغ 181 منصة، وفقاً لبيانات شركة خدمات النفط الأمريكية "بيكر هيوز".

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
11:00 AM

أسعار النفط تسجل انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع "أوبك+"

مصادر تستبعد تمديد التخفيضات وسط علامات على انتعاش الاقتصاد العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتيجة اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق "أوبك+"، ومن المقرر عقد الاجتماع في 15 يوليو الجاري.

وبحلول الساعة 08:26 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.72% إلى 42.93 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.81% إلى 40.22 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخام الأمريكي قد سجلت انخفاضاً الأسبوع الماضي 0.3%، فيما سجلت عقود "برنت" مكاسب بنسبة 1%.

ويقول محللون بحسب "روسيا اليوم"، إن "مجموعة (أوبك+) قد تتخذ قراراً غير متوقع هذا الأسبوع وتقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، لشهر آخر، وذلك في ظل المستويات القياسية المرتفعة من مخزونات الخام في الولايات المتحدة، واحتمال حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا".

إلا أن مصادر مطلعة تستبعد أن يتم تمديد التخفيضات الراهنة لمد شهر آخر، وسط علامات على انتعاش في الاقتصاد العالمي.

ويعني ذلك أن تخفيضات "أوبك+" في أغسطس المقبل ستكون 7.7 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 9.7 مليون برميل حالياً، وهذه الخطوة ستتم بناءً على اتفاق "أوبك+"، الذي أبرم في أبريل الماضي.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات أمريكية أن عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة تراجع الأسبوع الجاري بواقع 5 وحدات إلى 258 وحدة.

كما أن عدد منصات النفط العاملة تراجع بواقع 4 وحدات وبلغ 181 منصة، وفقاً لبيانات شركة خدمات النفط الأمريكية "بيكر هيوز".

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