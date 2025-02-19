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"سبق" ترصد.. الثلوج تغطي مرتفعات "جبل اللوز" بتبوك

ارتفاع قمته يبلغ 2583 مترًا فوق سطح البحر

تصوير: خالد عبدالدائم

غطت الثلوج مساء اليوم مرتفعات جبل اللوز، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

ووثَّقت "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج حيث اكتست الأرض بالبياض.

وتُعرف تلك المرتفعات اليوم بـ"منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبًا. ويقع جبل اللوز شمال غرب مدينة تبوك ضمن متكون الدرع العربي المسمى جغرافيًّا "جبال مدين".

وجاءت تسمية الجبل بذلك الاسم نسبة لشجر اللوز الذي ما زال ينمو فيه، كما أن هناك واديًا وقرية يُعرفان باسم "اللوز". ويبلغ ارتفاع قمة جبل اللوز 2583 مترًا فوق سطح البحر.

تبوك جبل اللوز الثلوج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد.. الثلوج تغطي مرتفعات "جبل اللوز" بتبوك
سبق

تصوير: خالد عبدالدائم

غطت الثلوج مساء اليوم مرتفعات جبل اللوز، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

ووثَّقت "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج حيث اكتست الأرض بالبياض.

وتُعرف تلك المرتفعات اليوم بـ"منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبًا. ويقع جبل اللوز شمال غرب مدينة تبوك ضمن متكون الدرع العربي المسمى جغرافيًّا "جبال مدين".

وجاءت تسمية الجبل بذلك الاسم نسبة لشجر اللوز الذي ما زال ينمو فيه، كما أن هناك واديًا وقرية يُعرفان باسم "اللوز". ويبلغ ارتفاع قمة جبل اللوز 2583 مترًا فوق سطح البحر.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
09:11 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:11 PM

"سبق" ترصد.. الثلوج تغطي مرتفعات "جبل اللوز" بتبوك

ارتفاع قمته يبلغ 2583 مترًا فوق سطح البحر

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
5,507

تصوير: خالد عبدالدائم

غطت الثلوج مساء اليوم مرتفعات جبل اللوز، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

ووثَّقت "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج حيث اكتست الأرض بالبياض.

وتُعرف تلك المرتفعات اليوم بـ"منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبًا. ويقع جبل اللوز شمال غرب مدينة تبوك ضمن متكون الدرع العربي المسمى جغرافيًّا "جبال مدين".

وجاءت تسمية الجبل بذلك الاسم نسبة لشجر اللوز الذي ما زال ينمو فيه، كما أن هناك واديًا وقرية يُعرفان باسم "اللوز". ويبلغ ارتفاع قمة جبل اللوز 2583 مترًا فوق سطح البحر.

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