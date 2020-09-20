النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دوائي" تحتفي بـ"يوم الصيدلي السعودي".. إنجازات وتحدّيات

أطلقت حملة افتراضية تحت شعار "تعايش بسكينة" استفاد منها مليونا شخص

احتفت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، بفعاليات يوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام، والذي يهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وعرض الصعوبات والتحديات أمام المهنة.

وأطلقت "الجمعية" بهذه المناسبة حملة افتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة من وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة" تجاوز عدد المستفيدين منها حتى الآن مليوني مستفيد. يذكر أن الإعلان عن هذا اليوم المهني بدأ من قبل مجموعة (صيدلي ولي بصمة) التطوعية، التي نتج عنها لاحقاً الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (دوائي)، في عام 2013م خلال حدث الإبداع والابتكار pharmacy CSF، بحضور أكثر من 500

الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي دوائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دوائي" تحتفي بـ"يوم الصيدلي السعودي".. إنجازات وتحدّيات
سبق

احتفت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، بفعاليات يوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام، والذي يهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وعرض الصعوبات والتحديات أمام المهنة.

وأطلقت "الجمعية" بهذه المناسبة حملة افتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة من وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة" تجاوز عدد المستفيدين منها حتى الآن مليوني مستفيد. يذكر أن الإعلان عن هذا اليوم المهني بدأ من قبل مجموعة (صيدلي ولي بصمة) التطوعية، التي نتج عنها لاحقاً الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (دوائي)، في عام 2013م خلال حدث الإبداع والابتكار pharmacy CSF، بحضور أكثر من 500

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
02:24 PM

"دوائي" تحتفي بـ"يوم الصيدلي السعودي".. إنجازات وتحدّيات

أطلقت حملة افتراضية تحت شعار "تعايش بسكينة" استفاد منها مليونا شخص

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
136

احتفت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، بفعاليات يوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام، والذي يهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وعرض الصعوبات والتحديات أمام المهنة.

وأطلقت "الجمعية" بهذه المناسبة حملة افتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة من وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة" تجاوز عدد المستفيدين منها حتى الآن مليوني مستفيد. يذكر أن الإعلان عن هذا اليوم المهني بدأ من قبل مجموعة (صيدلي ولي بصمة) التطوعية، التي نتج عنها لاحقاً الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (دوائي)، في عام 2013م خلال حدث الإبداع والابتكار pharmacy CSF، بحضور أكثر من 500

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,183
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة