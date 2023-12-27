5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة القصيم بضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والمذنب وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.