النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تشيد بجهود السعودية الإنسانية تجاه الروهينجيا

"العثيمين" يثمّن جهود رئيسة وزراء بنغلاديش عبر توفير المساعدات

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق امتنان وتقدير المنظمة للمملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يتابع متابعة حثيثة التطورات الإنسانية المرتبطة بالنزوح الجماعي لأقلية الروهينجيا المسلمة، ويقدم لهم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.

وأشاد بإعلان وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف عن تبرع المملكة بعشرة ملايين دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الروهينجيا.

وقال الأمين العام في الفعالية التي نظمتها المملكة العربية السعودية أمس على هامش أعمال الدورة "74" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: نلتقي هنا اليوم لمناقشة المأساة المحزنة لأقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار التي أجبرت على أثرها عدداً كبيراً من الروهينجيا على الفرار من ديارهم إلى دول مجاورة أو إلى أماكن بعيدة".

واستعرض "العثيمين" الجهود التي قامت بها المنظمة في هذا الصدد، حيث تنفذ حملات عديدة لرفع الوعي بهذه القضية ولتقديم المساعدة الإنسانية أيضاً إلى شعب الروهينجيا.

وأوضح أنه على سبيل المثال في العام 2012م، بذلت جهود حثيثة على المستويين الإقليمي والعالمي للمساعدة في حماية الروهينجيا، كما أجريت العديد من الاتصالات مع السلطات في ميانمار أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم تسمح بإنشاء مكتب إنساني وإنمائي في يانجون وافتتاح مكتب فرعي في سيتوي.


وتم توقيع هذه الوثيقة في سبتمبر 2012م، وقد بعث ذلك آمالاً كبيرة تحطمت فيما بعد حيث قررت السلطات في ميانمار إلغاء هذا الاتفاق.

من جهة أخرى، شارك الأمين العام في الفعالية الجانبية التي نظمتها جمهورية بنغلاديش الشعبية في نيويورك، بحضور رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة.

وأشاد، في كلمته، بجهود رئيسة الوزراء وشعب بنغلاديش وترحيبهم بأكثر من مليون لاجئ من الروهينجيا، وتقديم المساعدة والمأوى، فضلا عن التزام بنغلاديش الراسخ بقضية الروهينجيا، مطالباً في الوقت ذاته المجتمع الدولي بمواصلة دعم بنغلاديش في هذا الصدد.

ودعا الأمين العام ميانمار إلى الوفاء بالتزامها تجاه التعاون التام مع بنغلاديش بشأن إعادة اللاجئين إلى وطنهم، محمّلاً السلطات مسؤولية ضمان حماية جميع المدنيين دون تمييز والمراعاة التامة لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تشيد بجهود السعودية الإنسانية تجاه الروهينجيا
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق امتنان وتقدير المنظمة للمملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يتابع متابعة حثيثة التطورات الإنسانية المرتبطة بالنزوح الجماعي لأقلية الروهينجيا المسلمة، ويقدم لهم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.

وأشاد بإعلان وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف عن تبرع المملكة بعشرة ملايين دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الروهينجيا.

وقال الأمين العام في الفعالية التي نظمتها المملكة العربية السعودية أمس على هامش أعمال الدورة "74" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: نلتقي هنا اليوم لمناقشة المأساة المحزنة لأقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار التي أجبرت على أثرها عدداً كبيراً من الروهينجيا على الفرار من ديارهم إلى دول مجاورة أو إلى أماكن بعيدة".

واستعرض "العثيمين" الجهود التي قامت بها المنظمة في هذا الصدد، حيث تنفذ حملات عديدة لرفع الوعي بهذه القضية ولتقديم المساعدة الإنسانية أيضاً إلى شعب الروهينجيا.

وأوضح أنه على سبيل المثال في العام 2012م، بذلت جهود حثيثة على المستويين الإقليمي والعالمي للمساعدة في حماية الروهينجيا، كما أجريت العديد من الاتصالات مع السلطات في ميانمار أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم تسمح بإنشاء مكتب إنساني وإنمائي في يانجون وافتتاح مكتب فرعي في سيتوي.


وتم توقيع هذه الوثيقة في سبتمبر 2012م، وقد بعث ذلك آمالاً كبيرة تحطمت فيما بعد حيث قررت السلطات في ميانمار إلغاء هذا الاتفاق.

من جهة أخرى، شارك الأمين العام في الفعالية الجانبية التي نظمتها جمهورية بنغلاديش الشعبية في نيويورك، بحضور رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة.

وأشاد، في كلمته، بجهود رئيسة الوزراء وشعب بنغلاديش وترحيبهم بأكثر من مليون لاجئ من الروهينجيا، وتقديم المساعدة والمأوى، فضلا عن التزام بنغلاديش الراسخ بقضية الروهينجيا، مطالباً في الوقت ذاته المجتمع الدولي بمواصلة دعم بنغلاديش في هذا الصدد.

ودعا الأمين العام ميانمار إلى الوفاء بالتزامها تجاه التعاون التام مع بنغلاديش بشأن إعادة اللاجئين إلى وطنهم، محمّلاً السلطات مسؤولية ضمان حماية جميع المدنيين دون تمييز والمراعاة التامة لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
03:40 PM

"التعاون الإسلامي" تشيد بجهود السعودية الإنسانية تجاه الروهينجيا

"العثيمين" يثمّن جهود رئيسة وزراء بنغلاديش عبر توفير المساعدات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
259

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق امتنان وتقدير المنظمة للمملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يتابع متابعة حثيثة التطورات الإنسانية المرتبطة بالنزوح الجماعي لأقلية الروهينجيا المسلمة، ويقدم لهم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.

وأشاد بإعلان وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف عن تبرع المملكة بعشرة ملايين دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الروهينجيا.

وقال الأمين العام في الفعالية التي نظمتها المملكة العربية السعودية أمس على هامش أعمال الدورة "74" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: نلتقي هنا اليوم لمناقشة المأساة المحزنة لأقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار التي أجبرت على أثرها عدداً كبيراً من الروهينجيا على الفرار من ديارهم إلى دول مجاورة أو إلى أماكن بعيدة".

واستعرض "العثيمين" الجهود التي قامت بها المنظمة في هذا الصدد، حيث تنفذ حملات عديدة لرفع الوعي بهذه القضية ولتقديم المساعدة الإنسانية أيضاً إلى شعب الروهينجيا.

وأوضح أنه على سبيل المثال في العام 2012م، بذلت جهود حثيثة على المستويين الإقليمي والعالمي للمساعدة في حماية الروهينجيا، كما أجريت العديد من الاتصالات مع السلطات في ميانمار أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم تسمح بإنشاء مكتب إنساني وإنمائي في يانجون وافتتاح مكتب فرعي في سيتوي.


وتم توقيع هذه الوثيقة في سبتمبر 2012م، وقد بعث ذلك آمالاً كبيرة تحطمت فيما بعد حيث قررت السلطات في ميانمار إلغاء هذا الاتفاق.

من جهة أخرى، شارك الأمين العام في الفعالية الجانبية التي نظمتها جمهورية بنغلاديش الشعبية في نيويورك، بحضور رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة.

وأشاد، في كلمته، بجهود رئيسة الوزراء وشعب بنغلاديش وترحيبهم بأكثر من مليون لاجئ من الروهينجيا، وتقديم المساعدة والمأوى، فضلا عن التزام بنغلاديش الراسخ بقضية الروهينجيا، مطالباً في الوقت ذاته المجتمع الدولي بمواصلة دعم بنغلاديش في هذا الصدد.

ودعا الأمين العام ميانمار إلى الوفاء بالتزامها تجاه التعاون التام مع بنغلاديش بشأن إعادة اللاجئين إلى وطنهم، محمّلاً السلطات مسؤولية ضمان حماية جميع المدنيين دون تمييز والمراعاة التامة لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,019
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,143
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,140
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,717

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة