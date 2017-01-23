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"الصحة" تعلن آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة في "وعي"

تهدف لاستثمار طاقات الشباب وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين

أعلنت وزارة الصحة أن آخر موعد لاستقبال مشاركات جائزة "وعي" هو الـ 10 من شهر فبراير، وذلك في نسختها الثالثة، التي تنظمها بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وسيتم بعدها تحكيم المشاركات من قِبل لجان فنية مختصة من دول الخليج، إضافة إلى تدقيق المعلومات الطبية وصحة المصادر من قِبل لجنة طبية مختصة من الخليج.

ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزاً، حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150 ألف ريال سعودي، كما تمّت إضافة 3 جوائز لأعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور خلال مرحلة التصويت التي تبدأ في شهر مارس المقبل.

وكانت "الصحة" قد عقدت 6 ورش عمل تطويرية خاصة بجائزة "وعي" بهدف تطوير مهارات المشاركين في المسارات المطروحة في الجائزة، وذلك في 6 مدن خليجية رئيسة قدمها نخبة من المدربين.

وأضافت، أن المشاركات ستتنافس في مسارات عدة تشمل: الفيلم القصير والصورة والإنفوجرافيك والموشن جرافيك، إضافة إلى مسار مخصص للمدارس، ويتميز مسار المدارس في هذا الموسم بإتاحته فرصة المشاركة لجميع مدارس دول الخليج واليمن، مشيرة إلى أن استقبال المشاركات وجميع تفاصيل الجائزة على الموقع متاحة على الرابط: w3iaward.com.

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية والفنون البصرية، وذلك دعماً لتوجه "الصحة" بأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وتحقيقاً لأحد أهدافها في رؤية 2030 وهو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة في "وعي"
سبق

أعلنت وزارة الصحة أن آخر موعد لاستقبال مشاركات جائزة "وعي" هو الـ 10 من شهر فبراير، وذلك في نسختها الثالثة، التي تنظمها بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وسيتم بعدها تحكيم المشاركات من قِبل لجان فنية مختصة من دول الخليج، إضافة إلى تدقيق المعلومات الطبية وصحة المصادر من قِبل لجنة طبية مختصة من الخليج.

ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزاً، حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150 ألف ريال سعودي، كما تمّت إضافة 3 جوائز لأعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور خلال مرحلة التصويت التي تبدأ في شهر مارس المقبل.

وكانت "الصحة" قد عقدت 6 ورش عمل تطويرية خاصة بجائزة "وعي" بهدف تطوير مهارات المشاركين في المسارات المطروحة في الجائزة، وذلك في 6 مدن خليجية رئيسة قدمها نخبة من المدربين.

وأضافت، أن المشاركات ستتنافس في مسارات عدة تشمل: الفيلم القصير والصورة والإنفوجرافيك والموشن جرافيك، إضافة إلى مسار مخصص للمدارس، ويتميز مسار المدارس في هذا الموسم بإتاحته فرصة المشاركة لجميع مدارس دول الخليج واليمن، مشيرة إلى أن استقبال المشاركات وجميع تفاصيل الجائزة على الموقع متاحة على الرابط: w3iaward.com.

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية والفنون البصرية، وذلك دعماً لتوجه "الصحة" بأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وتحقيقاً لأحد أهدافها في رؤية 2030 وهو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:36 AM
اخر تعديل
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
01:21 PM

"الصحة" تعلن آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة في "وعي"

تهدف لاستثمار طاقات الشباب وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة أن آخر موعد لاستقبال مشاركات جائزة "وعي" هو الـ 10 من شهر فبراير، وذلك في نسختها الثالثة، التي تنظمها بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وسيتم بعدها تحكيم المشاركات من قِبل لجان فنية مختصة من دول الخليج، إضافة إلى تدقيق المعلومات الطبية وصحة المصادر من قِبل لجنة طبية مختصة من الخليج.

ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزاً، حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150 ألف ريال سعودي، كما تمّت إضافة 3 جوائز لأعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور خلال مرحلة التصويت التي تبدأ في شهر مارس المقبل.

وكانت "الصحة" قد عقدت 6 ورش عمل تطويرية خاصة بجائزة "وعي" بهدف تطوير مهارات المشاركين في المسارات المطروحة في الجائزة، وذلك في 6 مدن خليجية رئيسة قدمها نخبة من المدربين.

وأضافت، أن المشاركات ستتنافس في مسارات عدة تشمل: الفيلم القصير والصورة والإنفوجرافيك والموشن جرافيك، إضافة إلى مسار مخصص للمدارس، ويتميز مسار المدارس في هذا الموسم بإتاحته فرصة المشاركة لجميع مدارس دول الخليج واليمن، مشيرة إلى أن استقبال المشاركات وجميع تفاصيل الجائزة على الموقع متاحة على الرابط: w3iaward.com.

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية والفنون البصرية، وذلك دعماً لتوجه "الصحة" بأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وتحقيقاً لأحد أهدافها في رؤية 2030 وهو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً.

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