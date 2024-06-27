يعتبر مطار نيوم، الذي أعلن عن تدشين رحلاته بشكل رسمي، والذي جهز بأحدث التقنيات أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة.
مطار نيوم: أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة
يعتبر مطار نيوم، الذي أعلن عن تدشين رحلاته بشكل رسمي، والذي جهز بأحدث التقنيات أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة.
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مطار نيوم: أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقةعبدالله البرقاوي سبق 2019-06-27
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
01:35 PM
مطار نيوم: أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة
يعتبر مطار نيوم، الذي أعلن عن تدشين رحلاته بشكل رسمي، والذي جهز بأحدث التقنيات أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة.
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