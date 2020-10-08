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شرطة الجوف تطيح بـ4 أشخاص أتلفوا الرصد الآلي على الطرق

استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة عمدًا.

وأشار "النومس" إلى توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الجوف تطيح بـ4 أشخاص أتلفوا الرصد الآلي على الطرق
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة عمدًا.

وأشار "النومس" إلى توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
01:47 PM

شرطة الجوف تطيح بـ4 أشخاص أتلفوا الرصد الآلي على الطرق

استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة عمدًا.

وأشار "النومس" إلى توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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