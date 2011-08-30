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شاهد من بدر.. شاطئ الرأس الأبيض يستقبل أولى رحلات سفن الكروز السياحية

"الرايس" يتميز بموقع جغرافي وساحلي وتاريخي متميز على #البحر_الأحمر

استقبل شاطئ الرأس الأبيض "الرايس" في محافظة بدر بمنطقة #المدينة_المنورة، أولى رحلات سفن الكروز السياحية؛ حيث يتميز الشاطئ بموقع جغرافي وساحلي وتاريخي متميز على #البحر_الأحمر.

وقالت هيئة تطوير منطقة المدينة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تُقِلّ الرحلة التي وصلت، 450 سائحًا، يبحثون عن سحر الطبيعة واكتشاف خفايا جزر وسواحل البحر الأحمر، وسط مجهودات حكومية وخاصة لإنجاح هذه التجربة السياحية التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة ضمن الفعاليات والمبادرات التي بدأت منذ انطلاق موسم #صيف_السعودية "تنفس".

شاطئ الرأس الأبيض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من بدر.. شاطئ الرأس الأبيض يستقبل أولى رحلات سفن الكروز السياحية
سبق

استقبل شاطئ الرأس الأبيض "الرايس" في محافظة بدر بمنطقة #المدينة_المنورة، أولى رحلات سفن الكروز السياحية؛ حيث يتميز الشاطئ بموقع جغرافي وساحلي وتاريخي متميز على #البحر_الأحمر.

وقالت هيئة تطوير منطقة المدينة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تُقِلّ الرحلة التي وصلت، 450 سائحًا، يبحثون عن سحر الطبيعة واكتشاف خفايا جزر وسواحل البحر الأحمر، وسط مجهودات حكومية وخاصة لإنجاح هذه التجربة السياحية التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة ضمن الفعاليات والمبادرات التي بدأت منذ انطلاق موسم #صيف_السعودية "تنفس".

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
02:09 PM

شاهد من بدر.. شاطئ الرأس الأبيض يستقبل أولى رحلات سفن الكروز السياحية

"الرايس" يتميز بموقع جغرافي وساحلي وتاريخي متميز على #البحر_الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل شاطئ الرأس الأبيض "الرايس" في محافظة بدر بمنطقة #المدينة_المنورة، أولى رحلات سفن الكروز السياحية؛ حيث يتميز الشاطئ بموقع جغرافي وساحلي وتاريخي متميز على #البحر_الأحمر.

وقالت هيئة تطوير منطقة المدينة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تُقِلّ الرحلة التي وصلت، 450 سائحًا، يبحثون عن سحر الطبيعة واكتشاف خفايا جزر وسواحل البحر الأحمر، وسط مجهودات حكومية وخاصة لإنجاح هذه التجربة السياحية التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة ضمن الفعاليات والمبادرات التي بدأت منذ انطلاق موسم #صيف_السعودية "تنفس".

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