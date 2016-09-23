الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

الطيران المغربي قال إن ذلك سيؤثر على 15 رحلة أسبوعيًّا إلى مصر وتونس وتركيا

قررت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء الإغلاق الفوري لمجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة.

وتفصيلاً، جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: "ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن. وقد خُصص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".

وأضاف: "قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي المقابل قال الطيران المغربي إن قرار الجزائر إغلاق أجوائها أمام الطائرات المدنية والعسكرية سيؤثر على 15 رحلة أسبوعيًّا إلى تونس وتركيا ومصر، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتحويلها عبر أجواء البحر المتوسط، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقطعت الجزائر في 24 أغسطس الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياها بممارسة "أعمال عدائية" ضد الجزائر.