قاتل الأسرة المسلمة بكندا سيواجه تهمًا بالإرهاب

بعد 8 أيام من الجريمة المروعة

ذكر مدعون اتحاديون وإقليميون اليوم الاثنين أن كنديًّا متهمًا بتعمد دهس أسرة مسلمة، وقتل 4 من أفرادها، سيواجه تهمًا بالإرهاب، إضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الأولى، بحسب ما أفادت "رويترز".

وقبضت السلطات على ناثانييل فيلتمان (20 عامًا) منذ 8 أيام بعد وقت قصير من الجريمة المروعة، التي وقعت في مرآب يبعد مسافة قصيرة عن أقدم مسجد بمدينة لندن بأونتاريو.

وبيّنت الشرطة أن المهاجم كان يرتدي ما يبدو أنه نوع من الصديري الواقي، وخوذة.