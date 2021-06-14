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قاتل الأسرة المسلمة بكندا سيواجه تهمًا بالإرهاب

بعد 8 أيام من الجريمة المروعة

ذكر مدعون اتحاديون وإقليميون اليوم الاثنين أن كنديًّا متهمًا بتعمد دهس أسرة مسلمة، وقتل 4 من أفرادها، سيواجه تهمًا بالإرهاب، إضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الأولى، بحسب ما أفادت "رويترز".

وقبضت السلطات على ناثانييل فيلتمان (20 عامًا) منذ 8 أيام بعد وقت قصير من الجريمة المروعة، التي وقعت في مرآب يبعد مسافة قصيرة عن أقدم مسجد بمدينة لندن بأونتاريو.

وبيّنت الشرطة أن المهاجم كان يرتدي ما يبدو أنه نوع من الصديري الواقي، وخوذة.

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قاتل الأسرة المسلمة بكندا سيواجه تهمًا بالإرهاب
سبق

ذكر مدعون اتحاديون وإقليميون اليوم الاثنين أن كنديًّا متهمًا بتعمد دهس أسرة مسلمة، وقتل 4 من أفرادها، سيواجه تهمًا بالإرهاب، إضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الأولى، بحسب ما أفادت "رويترز".

وقبضت السلطات على ناثانييل فيلتمان (20 عامًا) منذ 8 أيام بعد وقت قصير من الجريمة المروعة، التي وقعت في مرآب يبعد مسافة قصيرة عن أقدم مسجد بمدينة لندن بأونتاريو.

وبيّنت الشرطة أن المهاجم كان يرتدي ما يبدو أنه نوع من الصديري الواقي، وخوذة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
09:19 PM

قاتل الأسرة المسلمة بكندا سيواجه تهمًا بالإرهاب

بعد 8 أيام من الجريمة المروعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
3,598

ذكر مدعون اتحاديون وإقليميون اليوم الاثنين أن كنديًّا متهمًا بتعمد دهس أسرة مسلمة، وقتل 4 من أفرادها، سيواجه تهمًا بالإرهاب، إضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الأولى، بحسب ما أفادت "رويترز".

وقبضت السلطات على ناثانييل فيلتمان (20 عامًا) منذ 8 أيام بعد وقت قصير من الجريمة المروعة، التي وقعت في مرآب يبعد مسافة قصيرة عن أقدم مسجد بمدينة لندن بأونتاريو.

وبيّنت الشرطة أن المهاجم كان يرتدي ما يبدو أنه نوع من الصديري الواقي، وخوذة.

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