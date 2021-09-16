النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" والبنك الإسلامي يبحثان دعم الإسكان

لتمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في مساندة القطاع

استقبل رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في جدة اليوم، وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي لتعزيز الشراكة والتعاون فيما يتعلق بالمبادرات التي تهدف لتمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في دعم قطاع الإسكان ولتحقيق الاستدامة المطلوبة لجميع الأطراف المشاركة.

وأكد "الجاسر" أن العلاقة البناءة للبنك مع المملكة بوصفها دولة المقر، وأكبر مساهم في رأس مال البنك، وأكبر داعم وحاضن لكل المبادرات التنموية التي تخدم الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وذكر أن العلاقة بين المملكة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل أنموذجاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين يبرز فيها الدور الريادي للمملكة كمانح في دعم التعاون جنوب-جنوب، مفيداً بأن حكومة المملكة ظلت تقدم الدعم المستمر والرعاية الدائمة لمجموعة البنك من أجل المساهمة في تحقيق أهدافها النبيلة.

وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن إجمالي مداخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية حتى يونيو 2021 حوالي 5.5 مليارات دولار أمريكي، تتوزع على العديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية في المملكة".

وأشاد بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة لجهودها العظيمة والمقدرة بتحويلها العديد من التحديات الهيكلية إلى فرص نوعية وبرامج طموحة، واستطاعت تحقيق نتائج ملموسة في زمن قياسي، الأمر الذي جعلها من أبرز المساهمين بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى حرص الوزارة واهتمامها البالغ بذوي الدخل المحدود وعملها على تمكينهم من تملُّك سكن يليق بطموح المملكة نحو سكانها كافة.

وتباحث الجانبان حول كل السبل المتاحة لتطوير التعاون بينهما في المرحلة المقبلة، واستعرضا تجاربهما ذات الصلة بقضايا الإسكان وتوفير المساكن لأصحاب الدخل المحدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" والبنك الإسلامي يبحثان دعم الإسكان
سبق

استقبل رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في جدة اليوم، وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي لتعزيز الشراكة والتعاون فيما يتعلق بالمبادرات التي تهدف لتمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في دعم قطاع الإسكان ولتحقيق الاستدامة المطلوبة لجميع الأطراف المشاركة.

وأكد "الجاسر" أن العلاقة البناءة للبنك مع المملكة بوصفها دولة المقر، وأكبر مساهم في رأس مال البنك، وأكبر داعم وحاضن لكل المبادرات التنموية التي تخدم الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وذكر أن العلاقة بين المملكة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل أنموذجاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين يبرز فيها الدور الريادي للمملكة كمانح في دعم التعاون جنوب-جنوب، مفيداً بأن حكومة المملكة ظلت تقدم الدعم المستمر والرعاية الدائمة لمجموعة البنك من أجل المساهمة في تحقيق أهدافها النبيلة.

وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن إجمالي مداخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية حتى يونيو 2021 حوالي 5.5 مليارات دولار أمريكي، تتوزع على العديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية في المملكة".

وأشاد بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة لجهودها العظيمة والمقدرة بتحويلها العديد من التحديات الهيكلية إلى فرص نوعية وبرامج طموحة، واستطاعت تحقيق نتائج ملموسة في زمن قياسي، الأمر الذي جعلها من أبرز المساهمين بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى حرص الوزارة واهتمامها البالغ بذوي الدخل المحدود وعملها على تمكينهم من تملُّك سكن يليق بطموح المملكة نحو سكانها كافة.

وتباحث الجانبان حول كل السبل المتاحة لتطوير التعاون بينهما في المرحلة المقبلة، واستعرضا تجاربهما ذات الصلة بقضايا الإسكان وتوفير المساكن لأصحاب الدخل المحدود.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
02:35 PM

"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" والبنك الإسلامي يبحثان دعم الإسكان

لتمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في مساندة القطاع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
139

استقبل رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في جدة اليوم، وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي لتعزيز الشراكة والتعاون فيما يتعلق بالمبادرات التي تهدف لتمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في دعم قطاع الإسكان ولتحقيق الاستدامة المطلوبة لجميع الأطراف المشاركة.

وأكد "الجاسر" أن العلاقة البناءة للبنك مع المملكة بوصفها دولة المقر، وأكبر مساهم في رأس مال البنك، وأكبر داعم وحاضن لكل المبادرات التنموية التي تخدم الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وذكر أن العلاقة بين المملكة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل أنموذجاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين يبرز فيها الدور الريادي للمملكة كمانح في دعم التعاون جنوب-جنوب، مفيداً بأن حكومة المملكة ظلت تقدم الدعم المستمر والرعاية الدائمة لمجموعة البنك من أجل المساهمة في تحقيق أهدافها النبيلة.

وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن إجمالي مداخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية حتى يونيو 2021 حوالي 5.5 مليارات دولار أمريكي، تتوزع على العديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية في المملكة".

وأشاد بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة لجهودها العظيمة والمقدرة بتحويلها العديد من التحديات الهيكلية إلى فرص نوعية وبرامج طموحة، واستطاعت تحقيق نتائج ملموسة في زمن قياسي، الأمر الذي جعلها من أبرز المساهمين بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى حرص الوزارة واهتمامها البالغ بذوي الدخل المحدود وعملها على تمكينهم من تملُّك سكن يليق بطموح المملكة نحو سكانها كافة.

وتباحث الجانبان حول كل السبل المتاحة لتطوير التعاون بينهما في المرحلة المقبلة، واستعرضا تجاربهما ذات الصلة بقضايا الإسكان وتوفير المساكن لأصحاب الدخل المحدود.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة