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"الأرصاد": سحب رعدية على أجزاءٍ من تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 12 ظهراً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، عبارة عن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهراً، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة حقل.

تبوك امطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية على أجزاءٍ من تبوك
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، عبارة عن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهراً، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة حقل.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
09:48 AM

"الأرصاد": سحب رعدية على أجزاءٍ من تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 12 ظهراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، عبارة عن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهراً، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة حقل.

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