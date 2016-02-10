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أمير الرياض يناقش الموضوعات المشركة مع السفير الأمريكي بالمملكة

تبادل الأحاديث الودية خلال لقاء جمعهما اليوم بقصر الحكم بالعاصمة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.


وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

أمير الرياض السفير الأمريكي بالمملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يناقش الموضوعات المشركة مع السفير الأمريكي بالمملكة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.


وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
04:15 PM

أمير الرياض يناقش الموضوعات المشركة مع السفير الأمريكي بالمملكة

تبادل الأحاديث الودية خلال لقاء جمعهما اليوم بقصر الحكم بالعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.


وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

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