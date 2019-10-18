"الخطيب": الطائف من أهم وجهات التأشيرة السياحية والموسم كان رائعًا

أشاد بالتنظيم والإبداع في التصميم وكرّم الشركاء والرعاة الداعمين

كرّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الشركاء والرعاة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب ومحافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل وقيادات القطاعات العسكرية والمدنية والشركاء من القطاع الخاص ومن المجتمع المحلي.

وأوضح "الخطيب" في كلمة له بهذه المناسبة، أن ما تحقق في موسم الطائف يستحق الثناء ويحفّز على مزيدٍ من العطاء في الموسم القادم خصوصًا مع فتح التأشيرة السياحية، وهذا الأمر يمثل فرصة لاستقطاب مزيدٍ من الزيارات للمنطقة، الأمر الذي سيكون له مردود على الفنادق والمطاعم ومصانع الورد الطائفي والنشاطات التجارية كافة.

وأكد أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سوف تواصل جهودها مع الشركاء من أجل إيجاد منظومة سياحية متكاملة في المنطقة بحيث تتجاوب مع تطلعات القيادة وتحقق جودة الحياة وتُسهم في جذب مزيد من السياح للمنطقة.

من جهة أخرى، شرح نائب الرئيس المشرف العام على الاستثمار والإستراتيجية والتسويق والبرامج فهد حميد الدين أن موسم الطائف شهد أكثر من 70 فعالية نوعية و150 عرضًا يوميًا في أربع مناطق رئيسة "سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، وفعاليات سادة البيد" إلى جانب عددٍ من الفعاليات المصاحبة، مثل مهرجان التسوق وماراثون الألوان والرحلات السياحية.

وبيَّن أن نسبة إشغال الفنادق تجاوزت خلال الموسم 70 %، كما نجح موسم الطائف في توفير أكثر من 15 ألف وظيفة موسمية، وتدريب 1521 مواطنًا ومواطنة من أبناء الطائف، عبر 21 دورة تدريبية، مع إتاحة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستقطب موسم الطائف أكثر من 2.8 مليون زائر، 40 % منهم قدموا من خارج المنطقة، كما أنتج أكثر من 4000 مادة إعلامية نشرت في 278 منصة إعلامية في 14 دولة، مع تفاعل لافت زاد على 50 مليونًا في مواقع التواصل، وأكثر من 600 مليون ظهور رقمي، بالإضافة إلى إنتاج 16 فيلمًا ترويجيًا، و50 فيديو لتغطية الفعاليات اليومية.

وشهد الحفل تكريم الرعاة والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي.

ووُزّعت جوائز الأداء الإعلامي المميز في موسم الطائف وتغطي الجائزة خمسة مجالات، وتهدف الجائزة إلى تشجيع الصحافة السياحية التي تثري التجربة مستحضرة تجربة موسم الطائف بكل ما فيه من زخم وفعاليات شهدها مصيف العرب.