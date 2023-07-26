وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا اختراق دفاعاته عند خطوط التماس بشارع الخمسين، تحت غطاء ناري مكثف.

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي الانقلابية داخل مدينة الحديدة، في أحدث خرق للهدنة المطبقة في المدينة بموجب اتفاق استوكهولم.

الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً واسعاً على مواقعه في الحديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-25 كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي الانقلابية داخل مدينة الحديدة، في أحدث خرق للهدنة المطبقة في المدينة بموجب اتفاق استوكهولم. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا اختراق دفاعاته عند خطوط التماس بشارع الخمسين، تحت غطاء ناري مكثف. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 08:07 PM

الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً واسعاً على مواقعه في الحديدة قتل وجرح عدداً من المتمردين





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كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي الانقلابية داخل مدينة الحديدة، في أحدث خرق للهدنة المطبقة في المدينة بموجب اتفاق استوكهولم.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا اختراق دفاعاته عند خطوط التماس بشارع الخمسين، تحت غطاء ناري مكثف.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.