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القنصل الفرنسي يشيد بجهود المملكة في خدمة الجاليات المسلمة

خلال لقائه وزير الحج والعمرة

أشاد القنصل العام لجمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، مصطفى مهراج علي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة الجاليات المسلمة في فرنسا؛ لتأدية مناسكهم براحة وسكينة.

وأكد بأن هذه الجهود الجليلة محل تقدير واحترام العالم أجمع، مشيدًا بتطور الخدمات المقدمة لزوار المدينتين المقدستين القادمين إلى المملكة من مختلف أنحاء العالم .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، للقنصل الفرنسي، في مكتبه بجدة اليوم، بحضور نائب القنصل العام، برنارد لوهوشه.

وفي ختام اللقاء شكر وزير الحج والعمرة، القنصل الفرنسي على إشادتة بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه تحقق - بفضل الله وتوفيقه -، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة، تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر الجهود كافة، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين للمملكة من أنحاء العالم كافة.

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القنصل الفرنسي يشيد بجهود المملكة في خدمة الجاليات المسلمة
سبق

أشاد القنصل العام لجمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، مصطفى مهراج علي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة الجاليات المسلمة في فرنسا؛ لتأدية مناسكهم براحة وسكينة.

وأكد بأن هذه الجهود الجليلة محل تقدير واحترام العالم أجمع، مشيدًا بتطور الخدمات المقدمة لزوار المدينتين المقدستين القادمين إلى المملكة من مختلف أنحاء العالم .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، للقنصل الفرنسي، في مكتبه بجدة اليوم، بحضور نائب القنصل العام، برنارد لوهوشه.

وفي ختام اللقاء شكر وزير الحج والعمرة، القنصل الفرنسي على إشادتة بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه تحقق - بفضل الله وتوفيقه -، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة، تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر الجهود كافة، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين للمملكة من أنحاء العالم كافة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
04:17 PM

القنصل الفرنسي يشيد بجهود المملكة في خدمة الجاليات المسلمة

خلال لقائه وزير الحج والعمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أشاد القنصل العام لجمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، مصطفى مهراج علي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة الجاليات المسلمة في فرنسا؛ لتأدية مناسكهم براحة وسكينة.

وأكد بأن هذه الجهود الجليلة محل تقدير واحترام العالم أجمع، مشيدًا بتطور الخدمات المقدمة لزوار المدينتين المقدستين القادمين إلى المملكة من مختلف أنحاء العالم .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، للقنصل الفرنسي، في مكتبه بجدة اليوم، بحضور نائب القنصل العام، برنارد لوهوشه.

وفي ختام اللقاء شكر وزير الحج والعمرة، القنصل الفرنسي على إشادتة بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه تحقق - بفضل الله وتوفيقه -، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة، تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر الجهود كافة، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين للمملكة من أنحاء العالم كافة.

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