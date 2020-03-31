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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

انتبه.. "تم إلغاء رحلتك قم باسترداد أموالك"  قرصنة جديدة .. هنا التفاصيل

طيران الإمارات أول من حذرت

كشفت شركة طيران الإمارات عن عمليات خداع ذات الصلة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من أجل التصيد الاحتيالي والحصول على الأموال من السياح ومن ألغى حجزه على الحرلات الجوية وأشار موقعها الإلكتروني إلى أنها تلقت تنبيهات بخصوص هجمات تصيّد تحمل عنوان "تم إلغاء رحلتك قم باسترداد أموالك".

من ناحية اخرى حذر مركز دبي الإلكتروني من الرسائل الاحتيالية التي تصل عبر شبكة الإنترنت وتستهدف سرقة البيانات الشخصية وتتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز على وجوب الحذر وقت تصفح الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا إضافة إلى تجنب الضغط العشوائي على روابط الأخبار المتعلقة بالفيروس.

وأشار المركز أن قراصنة الإنترنت يستخدمون مواقع إحصاءات مباشرة لحالات الفيروس لإنشاء البرامج الضارة لسرقة البيانات ويبحثون عن سُبل جديدة لسرقة بيانات المستخدمين الشخصية.

شركة طيران الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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انتبه.. "تم إلغاء رحلتك قم باسترداد أموالك"  قرصنة جديدة .. هنا التفاصيل
سبق

كشفت شركة طيران الإمارات عن عمليات خداع ذات الصلة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من أجل التصيد الاحتيالي والحصول على الأموال من السياح ومن ألغى حجزه على الحرلات الجوية وأشار موقعها الإلكتروني إلى أنها تلقت تنبيهات بخصوص هجمات تصيّد تحمل عنوان "تم إلغاء رحلتك قم باسترداد أموالك".

من ناحية اخرى حذر مركز دبي الإلكتروني من الرسائل الاحتيالية التي تصل عبر شبكة الإنترنت وتستهدف سرقة البيانات الشخصية وتتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز على وجوب الحذر وقت تصفح الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا إضافة إلى تجنب الضغط العشوائي على روابط الأخبار المتعلقة بالفيروس.

وأشار المركز أن قراصنة الإنترنت يستخدمون مواقع إحصاءات مباشرة لحالات الفيروس لإنشاء البرامج الضارة لسرقة البيانات ويبحثون عن سُبل جديدة لسرقة بيانات المستخدمين الشخصية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
03:09 PM

انتبه.. "تم إلغاء رحلتك قم باسترداد أموالك"  قرصنة جديدة .. هنا التفاصيل

طيران الإمارات أول من حذرت

A A A
خالد خليل - الرياض
0
4,547

كشفت شركة طيران الإمارات عن عمليات خداع ذات الصلة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من أجل التصيد الاحتيالي والحصول على الأموال من السياح ومن ألغى حجزه على الحرلات الجوية وأشار موقعها الإلكتروني إلى أنها تلقت تنبيهات بخصوص هجمات تصيّد تحمل عنوان "تم إلغاء رحلتك قم باسترداد أموالك".

من ناحية اخرى حذر مركز دبي الإلكتروني من الرسائل الاحتيالية التي تصل عبر شبكة الإنترنت وتستهدف سرقة البيانات الشخصية وتتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز على وجوب الحذر وقت تصفح الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا إضافة إلى تجنب الضغط العشوائي على روابط الأخبار المتعلقة بالفيروس.

وأشار المركز أن قراصنة الإنترنت يستخدمون مواقع إحصاءات مباشرة لحالات الفيروس لإنشاء البرامج الضارة لسرقة البيانات ويبحثون عن سُبل جديدة لسرقة بيانات المستخدمين الشخصية.

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إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

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كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

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