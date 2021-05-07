حذر الشيخ الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة اليوم من إغفال ما تعيشونه من تبعات جائحة الوباء الجاثم، في عيد الفطر المبارك. وتفصيلًا قال الدكتور الشريم: احذروا رعاكم الله أن يحملكم فرح العيد على إغفال ما تعيشونه من تبعات جائحة الوباء الجاثم، فتقعون في التساهل واللامبالاة، وتكونون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، وتفسدون ما مضى من جهود مشكورة قد بذلت.

"الشريم" يحذّر: لا تجعلوا فرحة العيد تفسد الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا خالد الشاماني سبق 2021-05-07 حذر الشيخ الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة اليوم من إغفال ما تعيشونه من تبعات جائحة الوباء الجاثم، في عيد الفطر المبارك.



وتفصيلًا قال الدكتور الشريم: احذروا رعاكم الله أن يحملكم فرح العيد على إغفال ما تعيشونه من تبعات جائحة الوباء الجاثم، فتقعون في التساهل واللامبالاة، وتكونون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، وتفسدون ما مضى من جهود مشكورة قد بذلت.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442 09:04 PM

"الشريم" يحذّر: لا تجعلوا فرحة العيد تفسد الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا قال: لا تقعوا في التساهل واللامبالاة وتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة





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حذر الشيخ الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة اليوم من إغفال ما تعيشونه من تبعات جائحة الوباء الجاثم، في عيد الفطر المبارك.



وتفصيلًا قال الدكتور الشريم: احذروا رعاكم الله أن يحملكم فرح العيد على إغفال ما تعيشونه من تبعات جائحة الوباء الجاثم، فتقعون في التساهل واللامبالاة، وتكونون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، وتفسدون ما مضى من جهود مشكورة قد بذلت.