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وزراء صحة مجلس التعاون يستعرضون مستجدات "كورونا" في دول المجلس

استعرض وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور الأمين العام للمجلس آخر التطورات والمستجدات لفيروس "كورونا" 19COVID، ومناقشة الإجراءات المتبعة للحدّ من انتشار الفيروس في دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت عبر الاتصال المرئي، حيث تم تقديم نبذة عن الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.

وثمّن الوزراء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس، كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية الأهلية في هذه الظروف.

وحثّ الوزراء المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتجنّب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكد الوزراء أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس؛ لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية.

وقد ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على مكافحة المرض، والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن –بحول الله– سلامة المواطنين والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزراء صحة مجلس التعاون يستعرضون مستجدات "كورونا" في دول المجلس
سبق

استعرض وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور الأمين العام للمجلس آخر التطورات والمستجدات لفيروس "كورونا" 19COVID، ومناقشة الإجراءات المتبعة للحدّ من انتشار الفيروس في دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت عبر الاتصال المرئي، حيث تم تقديم نبذة عن الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.

وثمّن الوزراء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس، كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية الأهلية في هذه الظروف.

وحثّ الوزراء المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتجنّب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكد الوزراء أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس؛ لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية.

وقد ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على مكافحة المرض، والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن –بحول الله– سلامة المواطنين والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:15 PM

وزراء صحة مجلس التعاون يستعرضون مستجدات "كورونا" في دول المجلس

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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استعرض وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور الأمين العام للمجلس آخر التطورات والمستجدات لفيروس "كورونا" 19COVID، ومناقشة الإجراءات المتبعة للحدّ من انتشار الفيروس في دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت عبر الاتصال المرئي، حيث تم تقديم نبذة عن الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.

وثمّن الوزراء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس، كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية الأهلية في هذه الظروف.

وحثّ الوزراء المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتجنّب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكد الوزراء أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس؛ لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية.

وقد ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على مكافحة المرض، والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن –بحول الله– سلامة المواطنين والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.

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