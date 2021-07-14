فيديو.. شاهد ما حدث لأب أمام طفلته بسبب ثمن تذكرة قطار

معلق: "تَخَيّلوا كسرة نفس الرجل".. وتحركٌ مصري رسمي عاجل

أثار فيديو مأساوي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الثلاثاء، استياءً واسعًا، بعد أن ظهرت فيه طفلة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات وهي تبكي؛ إثر تعرض والدها للإهانة على يد محصل تذاكر (كمسري) بأحد القطارات، بعد أن عجز الأول عن سداد قيمة التذكرة؛ مما أثار ردود أفعال واسعة انتهت بقرار حاسم من هيئة سكك حديد مصر.

إهانة مأساوية

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أظهر الفيديو أيضًا قيام إحدى السيدات داخل القطار بمحاولة سداد قيمة التطويقة (الغرامة) على تذكرة الركوب عن الأب؛ حيث ظلت تمد يدها بالنقود لمحصل التذاكر وهي تردد مستشهدة بالركاب "يا جماعة الفلوس بتاعة الراجل أهي"؛ بينما يقوم عدد من ركاب القطار بتهدئة الطفلة، في الوقت الذي يرفض فيه محصل التذاكر استلام قيمة التذكرة من الراكبة التي وثّقت الواقعة بالفيديو، مصرًّا على اتخاذ إجراءات قانونية بتسليمه للشرطة بتهمة التهرب من دفع غرامة التذكرة.

الراكب تعرّض للصفع

وعقب انتشار الفيديو، طالَبَ كثيرون بفتح تحقيق عاجل في واقعة صفع المواطن من قِبَل مساعد محصل التذاكر، ورفض المحصل الحصول على قيمة التذكرة التي حاول الركاب سدادها؛ حيث أصر المحصل على احتجازه داخل القطار لتسليمه للشرطة، قبل أن يقوم الأهالي بإنزاله في إحدى المحطات.

وسلمت السيدة، التي تعمل محامية وتُدعى هناء زكي، نسخة من الفيديو الذي يُثبت الواقعة، إلى شرطة السكة الحديد في شبين الكوم في محافظة المنوفية، شمال القاهرة؛ من أجل فحص الواقعة.

إيقاف محصل التذاكر

وفي أول تحرك رسمي إزاء الواقعة، أصدرت هيئة السكك الحديدية في مصر، الثلاثاء، بيانًا أعلنت فيه عن إيقاف "كمسري" القطار عن العمل، وإحالته للتحقيق الفوري.

وذكرت الهيئة أن "المخطئ سينال عقوبة مغلظة، فلا تهاون في حق أي راكب؛ خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب، وأن يكون التعامل في كل المواقف وفقًا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب".

وذكرت الهيئة أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية؛ مؤكدة في بيانها الاحترام التام لكافة جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية؛ بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

محاكمة عاجلة

وبدوره، تقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ يطالب فيه بإحالة المحصل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ موضحًا أن "الكمسري (المحصل) استمر في إهانة واحتجاز المواطن، واستمرت المشادة لأكثر من 45 دقيقة؛ مما أدى لتأخر القطار عن موعده"؛ وفق نص البلاغ.

ورصد "صبري" في بلاغه تفاصيل الواقعة؛ موضحًا أن مساعد المحصل صفع مواطنًا على وجهه أمام ابنته "بأسلوب متدنٍّ وأبعد ما يكون عن أن يصدر من موظف بهيئة السكة الحديد".

هاني رمزي يعلق

من جانبه، دعا الفنان هاني رمزي، المواطن الذي تعرّض للاعتداء أمام ابنته على يد الكمسري لحضور عرض مسرحية "أبو العربي" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكتب "رمزي" على حسابه الرسمي في تويتر: "عايز أوصل للراجل صاحب واقعة القطار؛ لكي أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد".

معلق: "تخيلوا كسرة نفس الراجل"

وانتشر وسم "#كمسري_منوف" على تويتر؛ حيث علق كثيرون على الواقعة؛ إذ قال أحد المغردين: "المفروض أي موظف حكومي أو قطاع خاص يكون معاه شهادة طبية أنه سليم نفسيًّا وقادر على التعامل مع الناس بإنسانية، علشان الناس اللي زي الشخص ده كتير جدًّا".

وعلّق آخر: "تخيلوا كده كسرة نفس الراجل قدام بنته وهو بينضرب بالقلم من واحد ما رحمش عجز الراجل.. تخيلوا كده إحساس البنت لما شافت أبوها سندها وظهرها في الدنيا بيتهان قدام عينيها وهي واقفة مش قادرة تعمله حاجه".