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أمين عسير يبحث مشروع صيانة المناطق السياحية والساحلية

أكد اهتمام الحكومة بعمليات التشجير وزيادة الرقعة الخضراء

ناقش أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي، ظهر أمس، مشروع صيانة المناطق السياحية والساحلية، مع عدد من وكلاء الأمانة، ومدير المشاريع الاستراتيجية وبعض المقاولين.

وقال "الحميدي" إن الحكومة بذلت ووضعت جل اهتمامها في عمليات التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن؛ لتأثيراتها المهمة في البيئة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والجمالية والتنسيقية.

وأوضح أنه لا يمكن المحافظة على النباتات المختلفة والمسطحات الخضراء برونقها وجمالها ونضارتها ومساعدتها على النمو السليم إلا بالرعاية والصيانة والخدمة المستمرة، حيث إن عمليات التشغيل والصيانة تعتبر من أهم المواضيع الواجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط لمشاريع التشجير.

وحث أمين عسير المقاولَ على بذل المزيد من الجهد، وخاصة في المناطق الساحلية والسياحية؛ لوجود مشروع الحريضة الذي يُعتبر الواجهة البحرية للمنطقة، ومدينة أبها؛ لاحتضانها ملايين السياح سنوياً، وتوفير المسطحات الخضراء وصيانتها بشكل دائم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين عسير يبحث مشروع صيانة المناطق السياحية والساحلية
سبق

ناقش أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي، ظهر أمس، مشروع صيانة المناطق السياحية والساحلية، مع عدد من وكلاء الأمانة، ومدير المشاريع الاستراتيجية وبعض المقاولين.

وقال "الحميدي" إن الحكومة بذلت ووضعت جل اهتمامها في عمليات التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن؛ لتأثيراتها المهمة في البيئة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والجمالية والتنسيقية.

وأوضح أنه لا يمكن المحافظة على النباتات المختلفة والمسطحات الخضراء برونقها وجمالها ونضارتها ومساعدتها على النمو السليم إلا بالرعاية والصيانة والخدمة المستمرة، حيث إن عمليات التشغيل والصيانة تعتبر من أهم المواضيع الواجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط لمشاريع التشجير.

وحث أمين عسير المقاولَ على بذل المزيد من الجهد، وخاصة في المناطق الساحلية والسياحية؛ لوجود مشروع الحريضة الذي يُعتبر الواجهة البحرية للمنطقة، ومدينة أبها؛ لاحتضانها ملايين السياح سنوياً، وتوفير المسطحات الخضراء وصيانتها بشكل دائم.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
04:53 PM

أمين عسير يبحث مشروع صيانة المناطق السياحية والساحلية

أكد اهتمام الحكومة بعمليات التشجير وزيادة الرقعة الخضراء

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ظافر الشهري - عسير
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ناقش أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي، ظهر أمس، مشروع صيانة المناطق السياحية والساحلية، مع عدد من وكلاء الأمانة، ومدير المشاريع الاستراتيجية وبعض المقاولين.

وقال "الحميدي" إن الحكومة بذلت ووضعت جل اهتمامها في عمليات التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن؛ لتأثيراتها المهمة في البيئة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والجمالية والتنسيقية.

وأوضح أنه لا يمكن المحافظة على النباتات المختلفة والمسطحات الخضراء برونقها وجمالها ونضارتها ومساعدتها على النمو السليم إلا بالرعاية والصيانة والخدمة المستمرة، حيث إن عمليات التشغيل والصيانة تعتبر من أهم المواضيع الواجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط لمشاريع التشجير.

وحث أمين عسير المقاولَ على بذل المزيد من الجهد، وخاصة في المناطق الساحلية والسياحية؛ لوجود مشروع الحريضة الذي يُعتبر الواجهة البحرية للمنطقة، ومدينة أبها؛ لاحتضانها ملايين السياح سنوياً، وتوفير المسطحات الخضراء وصيانتها بشكل دائم.

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