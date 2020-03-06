النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سعوديون من إيران لـ "سبق": نريد العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو فمَن يُنقذنا؟

توقف الرحلات للخليج والدول العربية أربكنا والمهلة قاربت على الانتهاء

بعد إعلان العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران الذي أصدرته الجهات المختصة في السعودية، أبدى مواطنون سعوديون رغبتهم في العودة من إيران إلى السعودية؛ للاستفادة من هذا العفو؛ إلا أن إغلاق جميع الرحلات لدول الخليج هو سبب بقائهم هناك إلى الآن؛ مطالبين الجهات المختصة بالنظر في وضعهم وبشكلٍ عاجل.

"سبق" تواصلت مع مجموعة من المواطنين هناك، وتحديداً في مدينة مشهد الإيرانية، وذكروا أنه بعد الإعلان الذي أصدرته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية نرغب في العودة إلى أراضي الوطن -بشكلٍ عاجلٍ-؛ للاستفادة من هذا العفو، ولكن من أمس وعلى الرغم من كل محاولاتنا للعودة إلا أننا لم نستطع، بسبب تعليق جميع رحلات شركات الطيران المغادرة إلى كل دول الخليج والدول العربية.

وقالوا: ‏غادرنا مع حملة دينية من مملكة البحرين لإيران في تاريخ ١٩ فبراير عبر مطار البحرين مروراً بالشارقة إلى مدينة مشهد في إيران بغرض الزيارة الدينية، وفجأة توقفت الرحلات لدول الخليج كافة في يوم ٢٣ فبراير، وكان موعد عودتنا ٢٦ فبراير، فلم نتمكن حتى هذا اليوم من العودة مع رغبتنا في ذلك.

وأضافوا: ‏كل دول الخليج ودول العالم مغلقة ما عدا روسيا، ‏وهي تطلب فيزا مسبقة من سفاراتها ولا نملك مبالغ التذاكر حتى ولو لم يتطلب ذلك فيزا مسبقة، إضافة إلى ‏أن تركيا وجورجيا وأذربيجان والعراق، إضافة إلى دول الخليج؛ كل الأبواب مغلقة في وجوهنا، ونحن راغبون في الاستفادة من العفو.

وتقدّموا بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على ما يقدمونه من تسهيلاتٍ للمواطنين السعوديين سواء في الخارج أو في الداخل، وهذا ما اعتدنا عليه في هذا الوطن الغالي.

هذا وقد حثّ مصدرٌ مسؤولٌ جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصّص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حثّ المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكّد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدّهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدّد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

إيران المملكة العربية السعودية العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سعوديون من إيران لـ "سبق": نريد العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو فمَن يُنقذنا؟
سبق

بعد إعلان العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران الذي أصدرته الجهات المختصة في السعودية، أبدى مواطنون سعوديون رغبتهم في العودة من إيران إلى السعودية؛ للاستفادة من هذا العفو؛ إلا أن إغلاق جميع الرحلات لدول الخليج هو سبب بقائهم هناك إلى الآن؛ مطالبين الجهات المختصة بالنظر في وضعهم وبشكلٍ عاجل.

"سبق" تواصلت مع مجموعة من المواطنين هناك، وتحديداً في مدينة مشهد الإيرانية، وذكروا أنه بعد الإعلان الذي أصدرته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية نرغب في العودة إلى أراضي الوطن -بشكلٍ عاجلٍ-؛ للاستفادة من هذا العفو، ولكن من أمس وعلى الرغم من كل محاولاتنا للعودة إلا أننا لم نستطع، بسبب تعليق جميع رحلات شركات الطيران المغادرة إلى كل دول الخليج والدول العربية.

وقالوا: ‏غادرنا مع حملة دينية من مملكة البحرين لإيران في تاريخ ١٩ فبراير عبر مطار البحرين مروراً بالشارقة إلى مدينة مشهد في إيران بغرض الزيارة الدينية، وفجأة توقفت الرحلات لدول الخليج كافة في يوم ٢٣ فبراير، وكان موعد عودتنا ٢٦ فبراير، فلم نتمكن حتى هذا اليوم من العودة مع رغبتنا في ذلك.

وأضافوا: ‏كل دول الخليج ودول العالم مغلقة ما عدا روسيا، ‏وهي تطلب فيزا مسبقة من سفاراتها ولا نملك مبالغ التذاكر حتى ولو لم يتطلب ذلك فيزا مسبقة، إضافة إلى ‏أن تركيا وجورجيا وأذربيجان والعراق، إضافة إلى دول الخليج؛ كل الأبواب مغلقة في وجوهنا، ونحن راغبون في الاستفادة من العفو.

وتقدّموا بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على ما يقدمونه من تسهيلاتٍ للمواطنين السعوديين سواء في الخارج أو في الداخل، وهذا ما اعتدنا عليه في هذا الوطن الغالي.

هذا وقد حثّ مصدرٌ مسؤولٌ جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصّص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حثّ المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكّد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدّهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدّد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:32 PM
اخر تعديل
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
02:23 PM

سعوديون من إيران لـ "سبق": نريد العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو فمَن يُنقذنا؟

توقف الرحلات للخليج والدول العربية أربكنا والمهلة قاربت على الانتهاء

A A A
عبدالله السالم - الدمام
70
33,935

بعد إعلان العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران الذي أصدرته الجهات المختصة في السعودية، أبدى مواطنون سعوديون رغبتهم في العودة من إيران إلى السعودية؛ للاستفادة من هذا العفو؛ إلا أن إغلاق جميع الرحلات لدول الخليج هو سبب بقائهم هناك إلى الآن؛ مطالبين الجهات المختصة بالنظر في وضعهم وبشكلٍ عاجل.

"سبق" تواصلت مع مجموعة من المواطنين هناك، وتحديداً في مدينة مشهد الإيرانية، وذكروا أنه بعد الإعلان الذي أصدرته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية نرغب في العودة إلى أراضي الوطن -بشكلٍ عاجلٍ-؛ للاستفادة من هذا العفو، ولكن من أمس وعلى الرغم من كل محاولاتنا للعودة إلا أننا لم نستطع، بسبب تعليق جميع رحلات شركات الطيران المغادرة إلى كل دول الخليج والدول العربية.

وقالوا: ‏غادرنا مع حملة دينية من مملكة البحرين لإيران في تاريخ ١٩ فبراير عبر مطار البحرين مروراً بالشارقة إلى مدينة مشهد في إيران بغرض الزيارة الدينية، وفجأة توقفت الرحلات لدول الخليج كافة في يوم ٢٣ فبراير، وكان موعد عودتنا ٢٦ فبراير، فلم نتمكن حتى هذا اليوم من العودة مع رغبتنا في ذلك.

وأضافوا: ‏كل دول الخليج ودول العالم مغلقة ما عدا روسيا، ‏وهي تطلب فيزا مسبقة من سفاراتها ولا نملك مبالغ التذاكر حتى ولو لم يتطلب ذلك فيزا مسبقة، إضافة إلى ‏أن تركيا وجورجيا وأذربيجان والعراق، إضافة إلى دول الخليج؛ كل الأبواب مغلقة في وجوهنا، ونحن راغبون في الاستفادة من العفو.

وتقدّموا بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على ما يقدمونه من تسهيلاتٍ للمواطنين السعوديين سواء في الخارج أو في الداخل، وهذا ما اعتدنا عليه في هذا الوطن الغالي.

هذا وقد حثّ مصدرٌ مسؤولٌ جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصّص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حثّ المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكّد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدّهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدّد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,013
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,911
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,013
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,166

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة