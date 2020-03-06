سعوديون من إيران لـ "سبق": نريد العودة إلى الوطن والاستفادة من العفو فمَن يُنقذنا؟

توقف الرحلات للخليج والدول العربية أربكنا والمهلة قاربت على الانتهاء

بعد إعلان العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران الذي أصدرته الجهات المختصة في السعودية، أبدى مواطنون سعوديون رغبتهم في العودة من إيران إلى السعودية؛ للاستفادة من هذا العفو؛ إلا أن إغلاق جميع الرحلات لدول الخليج هو سبب بقائهم هناك إلى الآن؛ مطالبين الجهات المختصة بالنظر في وضعهم وبشكلٍ عاجل.

"سبق" تواصلت مع مجموعة من المواطنين هناك، وتحديداً في مدينة مشهد الإيرانية، وذكروا أنه بعد الإعلان الذي أصدرته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية نرغب في العودة إلى أراضي الوطن -بشكلٍ عاجلٍ-؛ للاستفادة من هذا العفو، ولكن من أمس وعلى الرغم من كل محاولاتنا للعودة إلا أننا لم نستطع، بسبب تعليق جميع رحلات شركات الطيران المغادرة إلى كل دول الخليج والدول العربية.

وقالوا: ‏غادرنا مع حملة دينية من مملكة البحرين لإيران في تاريخ ١٩ فبراير عبر مطار البحرين مروراً بالشارقة إلى مدينة مشهد في إيران بغرض الزيارة الدينية، وفجأة توقفت الرحلات لدول الخليج كافة في يوم ٢٣ فبراير، وكان موعد عودتنا ٢٦ فبراير، فلم نتمكن حتى هذا اليوم من العودة مع رغبتنا في ذلك.

وأضافوا: ‏كل دول الخليج ودول العالم مغلقة ما عدا روسيا، ‏وهي تطلب فيزا مسبقة من سفاراتها ولا نملك مبالغ التذاكر حتى ولو لم يتطلب ذلك فيزا مسبقة، إضافة إلى ‏أن تركيا وجورجيا وأذربيجان والعراق، إضافة إلى دول الخليج؛ كل الأبواب مغلقة في وجوهنا، ونحن راغبون في الاستفادة من العفو.

وتقدّموا بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على ما يقدمونه من تسهيلاتٍ للمواطنين السعوديين سواء في الخارج أو في الداخل، وهذا ما اعتدنا عليه في هذا الوطن الغالي.

هذا وقد حثّ مصدرٌ مسؤولٌ جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصّص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حثّ المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكّد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدّهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدّد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.