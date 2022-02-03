النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في "توكلنا"

"الداخلية": الحصول على الجرعة الثالثة شرط لمغادرة المواطنين للخارج وإلزام القادمين بالـPCR

7 أعراض مهمة تميّز طفرة "أوميكرون المتخفي".. تعرف عليها

في مقدمتها "الحمى والتعب الشديد والسعال والتهاب الحلق"

أماط تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، اللثام عن أن طفرة "أوميكرون" الجديدة المعروفة بـBA.2، ليست أشد خطورة من متحور "أوميكرون" الأصلي.

وبحسب التقارير، فإن الطفرة الجديدة من متحور "أوميكرون" والتي أطلق عليها أيضًا اسم "أوميكرون المتخفي"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب هيكل البروتين الخلوي.

ووفق موقع "إكسبرس" فإنه ورغم أن العلماء غير متأكدين من آثار الطفرة الجديدة، إلا أنهم يعلمون أنها تنتشر بسرعة، كما بدأ المسؤولون في معرفة المزيد عن خصائصه الفريدة، والأهم من ذلك، تحديد أعراض "أوميكرون المتخفي" التي وصفت بأنها متطابقة تقريبًا مع أعراض المتحور الأصلي لـ"أوميكرون".

وتشمل الأعراض الرئيسة: "الحمى، التعب الشديد، السعال، التهاب الحلق، ألم الرأس، التعب العضلي وارتفاع معدل ضربات القلب".

ويدرس الباحثون حاليًا ما إذا كان هناك نقاط مشتركة بين عدوى "أوميكرون المتخفي" والتي تختلف عن عدوى "أوميكرون" الأصلية، أو العدوى المرتبطة بمتحور "دلتا"، أو تلك الحالات المبكرة لـ"كوفيد-19" في عام 2020.

منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ محطات

اعلان
7 أعراض مهمة تميّز طفرة "أوميكرون المتخفي".. تعرف عليها
سبق

أماط تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، اللثام عن أن طفرة "أوميكرون" الجديدة المعروفة بـBA.2، ليست أشد خطورة من متحور "أوميكرون" الأصلي.

وبحسب التقارير، فإن الطفرة الجديدة من متحور "أوميكرون" والتي أطلق عليها أيضًا اسم "أوميكرون المتخفي"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب هيكل البروتين الخلوي.

ووفق موقع "إكسبرس" فإنه ورغم أن العلماء غير متأكدين من آثار الطفرة الجديدة، إلا أنهم يعلمون أنها تنتشر بسرعة، كما بدأ المسؤولون في معرفة المزيد عن خصائصه الفريدة، والأهم من ذلك، تحديد أعراض "أوميكرون المتخفي" التي وصفت بأنها متطابقة تقريبًا مع أعراض المتحور الأصلي لـ"أوميكرون".

وتشمل الأعراض الرئيسة: "الحمى، التعب الشديد، السعال، التهاب الحلق، ألم الرأس، التعب العضلي وارتفاع معدل ضربات القلب".

ويدرس الباحثون حاليًا ما إذا كان هناك نقاط مشتركة بين عدوى "أوميكرون المتخفي" والتي تختلف عن عدوى "أوميكرون" الأصلية، أو العدوى المرتبطة بمتحور "دلتا"، أو تلك الحالات المبكرة لـ"كوفيد-19" في عام 2020.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
03:31 PM

7 أعراض مهمة تميّز طفرة "أوميكرون المتخفي".. تعرف عليها

في مقدمتها "الحمى والتعب الشديد والسعال والتهاب الحلق"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,020

أماط تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، اللثام عن أن طفرة "أوميكرون" الجديدة المعروفة بـBA.2، ليست أشد خطورة من متحور "أوميكرون" الأصلي.

وبحسب التقارير، فإن الطفرة الجديدة من متحور "أوميكرون" والتي أطلق عليها أيضًا اسم "أوميكرون المتخفي"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب هيكل البروتين الخلوي.

ووفق موقع "إكسبرس" فإنه ورغم أن العلماء غير متأكدين من آثار الطفرة الجديدة، إلا أنهم يعلمون أنها تنتشر بسرعة، كما بدأ المسؤولون في معرفة المزيد عن خصائصه الفريدة، والأهم من ذلك، تحديد أعراض "أوميكرون المتخفي" التي وصفت بأنها متطابقة تقريبًا مع أعراض المتحور الأصلي لـ"أوميكرون".

وتشمل الأعراض الرئيسة: "الحمى، التعب الشديد، السعال، التهاب الحلق، ألم الرأس، التعب العضلي وارتفاع معدل ضربات القلب".

ويدرس الباحثون حاليًا ما إذا كان هناك نقاط مشتركة بين عدوى "أوميكرون المتخفي" والتي تختلف عن عدوى "أوميكرون" الأصلية، أو العدوى المرتبطة بمتحور "دلتا"، أو تلك الحالات المبكرة لـ"كوفيد-19" في عام 2020.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,170
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,900
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة