7 أعراض مهمة تميّز طفرة "أوميكرون المتخفي".. تعرف عليها

في مقدمتها "الحمى والتعب الشديد والسعال والتهاب الحلق"

أماط تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، اللثام عن أن طفرة "أوميكرون" الجديدة المعروفة بـBA.2، ليست أشد خطورة من متحور "أوميكرون" الأصلي.

وبحسب التقارير، فإن الطفرة الجديدة من متحور "أوميكرون" والتي أطلق عليها أيضًا اسم "أوميكرون المتخفي"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب هيكل البروتين الخلوي.

ووفق موقع "إكسبرس" فإنه ورغم أن العلماء غير متأكدين من آثار الطفرة الجديدة، إلا أنهم يعلمون أنها تنتشر بسرعة، كما بدأ المسؤولون في معرفة المزيد عن خصائصه الفريدة، والأهم من ذلك، تحديد أعراض "أوميكرون المتخفي" التي وصفت بأنها متطابقة تقريبًا مع أعراض المتحور الأصلي لـ"أوميكرون".

وتشمل الأعراض الرئيسة: "الحمى، التعب الشديد، السعال، التهاب الحلق، ألم الرأس، التعب العضلي وارتفاع معدل ضربات القلب".

ويدرس الباحثون حاليًا ما إذا كان هناك نقاط مشتركة بين عدوى "أوميكرون المتخفي" والتي تختلف عن عدوى "أوميكرون" الأصلية، أو العدوى المرتبطة بمتحور "دلتا"، أو تلك الحالات المبكرة لـ"كوفيد-19" في عام 2020.