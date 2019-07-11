أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن رفع أكثر من 200 طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة. يأتي ذلك في إطار استعدادات الأمانة لموسم حج هذا العام، والعناية بالمشاعر المقدسة، ولتهيئة المشاعر "منى - مزدلفة - عرفات" من ناحية النظافة العامة. وقامت الأمانة ممثلة في إدارة التجميل والأنسة برفع ( 218720 ) طناً؛ عبارة عن مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مبادرة "رفع كفاءة النظافة" في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

أمانة مكة تزيل أكثر من 200 ألف طن مخلفات بناء من المشاعر المقدسة عبدالرزاق البجالي سبق 2019-07-11 أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن رفع أكثر من 200 طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة.



يأتي ذلك في إطار استعدادات الأمانة لموسم حج هذا العام، والعناية بالمشاعر المقدسة، ولتهيئة المشاعر "منى - مزدلفة - عرفات" من ناحية النظافة العامة.



وقامت الأمانة ممثلة في إدارة التجميل والأنسة برفع ( 218720 ) طناً؛ عبارة عن مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مبادرة "رفع كفاءة النظافة" في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 04:15 PM

أمانة مكة تزيل أكثر من 200 ألف طن مخلفات بناء من المشاعر المقدسة في إطار تهيئتها قبيل موسم الحج وضمن مبادرة "رفع كفاءة النظافة"





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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن رفع أكثر من 200 طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة.



يأتي ذلك في إطار استعدادات الأمانة لموسم حج هذا العام، والعناية بالمشاعر المقدسة، ولتهيئة المشاعر "منى - مزدلفة - عرفات" من ناحية النظافة العامة.



وقامت الأمانة ممثلة في إدارة التجميل والأنسة برفع ( 218720 ) طناً؛ عبارة عن مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مبادرة "رفع كفاءة النظافة" في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.