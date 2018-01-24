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مصادر: استعدادات أخيرة لإطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

يُتوقَّع إطلاقها خلال أسابيع.. والمخالف يستعرض مخالفاته بالصور والفيديو

توقَّعت مصادر مطلعة أن تطلق الجهات المعنية خلال الأسابيع المقبلة خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية.

ووفقًا للمعلومات، سيتمكن المخالف من استعراض مخالفاته بالصور والفيديو من خلال نظام "أبشر"، مع إمكانية تقديم الاعتراض الإلكتروني على تلك المخالفات في حال عدم صحتها.

يُشار إلى أن الاعتراض الإلكتروني هو أحد مشاريع الإدارة العامة للمرور، ويتم حاليًا العمل على توفير آخر متطلباته التقنية والإدارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: استعدادات أخيرة لإطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية
سبق

توقَّعت مصادر مطلعة أن تطلق الجهات المعنية خلال الأسابيع المقبلة خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية.

ووفقًا للمعلومات، سيتمكن المخالف من استعراض مخالفاته بالصور والفيديو من خلال نظام "أبشر"، مع إمكانية تقديم الاعتراض الإلكتروني على تلك المخالفات في حال عدم صحتها.

يُشار إلى أن الاعتراض الإلكتروني هو أحد مشاريع الإدارة العامة للمرور، ويتم حاليًا العمل على توفير آخر متطلباته التقنية والإدارية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
09:57 PM

مصادر: استعدادات أخيرة لإطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

يُتوقَّع إطلاقها خلال أسابيع.. والمخالف يستعرض مخالفاته بالصور والفيديو

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عبدالله البرقاوي - الرياض
12
9,170

توقَّعت مصادر مطلعة أن تطلق الجهات المعنية خلال الأسابيع المقبلة خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية.

ووفقًا للمعلومات، سيتمكن المخالف من استعراض مخالفاته بالصور والفيديو من خلال نظام "أبشر"، مع إمكانية تقديم الاعتراض الإلكتروني على تلك المخالفات في حال عدم صحتها.

يُشار إلى أن الاعتراض الإلكتروني هو أحد مشاريع الإدارة العامة للمرور، ويتم حاليًا العمل على توفير آخر متطلباته التقنية والإدارية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,680
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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24,361
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