النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جينيسيس" تُطلق الطراز الجديد من سيارة G70

صممت بشبكة أمامية منخفضة لتعطي انطباعًا للجرأة والقوة

عبدالملك سرور- سبق: أطلقت جينيسيس الطراز الجديد من سيارة G70، وظهرت السيارة السيدان الرياضية الجديدة بترقيات فاخرة.

حيث شهدت G70 الجديدة تحديثًا شاملاً، حيث تأتي المقدمة بالمصابيح الرباعية، وصممت بشبكة أمامية منخفضة لتعطي انطباعًا للجرأة والقوة، وتظهر فتحة الهواء الجديدة الموضوعة تحت إطار الشبكة الأمامية، والمصممة لتحسين كفاءة تدفق الهواء.

ومن الداخل تظهر المقصورة بتصميم فاخر مطور، كما أنها مزودة بنظام معلومات وترفيه أكبر حجمًا وعرضًا بشاشة مقاس 10.25 بوصة تعمل باللمس، لتكون بارزة وسط لوحة القيادة وليسهل استخدامها، ويعزز الزجاج الأمامي وزجاج الباب الأمامي الكاتم للصوت الهدوء في المقصورة ويجعل البقاء فيها مريحًا.

وتم تزويد السيارة بمحركين، الأول بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني ومحرك بسعة 3.3 لتر سداسي الأسطوانات بشاحن توربيني مزدوج.

ومن ناحية السلامة، فتتضمن السيارة مجموعة من مزايا السلامة منها: نظام 10 وسائد هوائية، ونظام المساعدة على ( تجنب الاصطدام الأمامي، تجنب الاصطدام للنقطة العمياء، تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف)، بالإضافة إلى شاشة الرؤية المحيطية، ونظام مثبت السرعة الذكي ومتابعة المسار والبقاء على حارة السير.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"جينيسيس" تُطلق الطراز الجديد من سيارة G70
سبق

عبدالملك سرور- سبق: أطلقت جينيسيس الطراز الجديد من سيارة G70، وظهرت السيارة السيدان الرياضية الجديدة بترقيات فاخرة.

حيث شهدت G70 الجديدة تحديثًا شاملاً، حيث تأتي المقدمة بالمصابيح الرباعية، وصممت بشبكة أمامية منخفضة لتعطي انطباعًا للجرأة والقوة، وتظهر فتحة الهواء الجديدة الموضوعة تحت إطار الشبكة الأمامية، والمصممة لتحسين كفاءة تدفق الهواء.

ومن الداخل تظهر المقصورة بتصميم فاخر مطور، كما أنها مزودة بنظام معلومات وترفيه أكبر حجمًا وعرضًا بشاشة مقاس 10.25 بوصة تعمل باللمس، لتكون بارزة وسط لوحة القيادة وليسهل استخدامها، ويعزز الزجاج الأمامي وزجاج الباب الأمامي الكاتم للصوت الهدوء في المقصورة ويجعل البقاء فيها مريحًا.

وتم تزويد السيارة بمحركين، الأول بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني ومحرك بسعة 3.3 لتر سداسي الأسطوانات بشاحن توربيني مزدوج.

ومن ناحية السلامة، فتتضمن السيارة مجموعة من مزايا السلامة منها: نظام 10 وسائد هوائية، ونظام المساعدة على ( تجنب الاصطدام الأمامي، تجنب الاصطدام للنقطة العمياء، تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف)، بالإضافة إلى شاشة الرؤية المحيطية، ونظام مثبت السرعة الذكي ومتابعة المسار والبقاء على حارة السير.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
01:02 AM

"جينيسيس" تُطلق الطراز الجديد من سيارة G70

صممت بشبكة أمامية منخفضة لتعطي انطباعًا للجرأة والقوة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
249

عبدالملك سرور- سبق: أطلقت جينيسيس الطراز الجديد من سيارة G70، وظهرت السيارة السيدان الرياضية الجديدة بترقيات فاخرة.

حيث شهدت G70 الجديدة تحديثًا شاملاً، حيث تأتي المقدمة بالمصابيح الرباعية، وصممت بشبكة أمامية منخفضة لتعطي انطباعًا للجرأة والقوة، وتظهر فتحة الهواء الجديدة الموضوعة تحت إطار الشبكة الأمامية، والمصممة لتحسين كفاءة تدفق الهواء.

ومن الداخل تظهر المقصورة بتصميم فاخر مطور، كما أنها مزودة بنظام معلومات وترفيه أكبر حجمًا وعرضًا بشاشة مقاس 10.25 بوصة تعمل باللمس، لتكون بارزة وسط لوحة القيادة وليسهل استخدامها، ويعزز الزجاج الأمامي وزجاج الباب الأمامي الكاتم للصوت الهدوء في المقصورة ويجعل البقاء فيها مريحًا.

وتم تزويد السيارة بمحركين، الأول بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني ومحرك بسعة 3.3 لتر سداسي الأسطوانات بشاحن توربيني مزدوج.

ومن ناحية السلامة، فتتضمن السيارة مجموعة من مزايا السلامة منها: نظام 10 وسائد هوائية، ونظام المساعدة على ( تجنب الاصطدام الأمامي، تجنب الاصطدام للنقطة العمياء، تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف)، بالإضافة إلى شاشة الرؤية المحيطية، ونظام مثبت السرعة الذكي ومتابعة المسار والبقاء على حارة السير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,003

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة