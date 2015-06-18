النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة قائد ناقلة زيت إثر اصطدامه بشاحنة قلاب بالرايس في طريق ينبع جدة

الدفاع المدني باشر الحادثة وسُلمت لجهة الاختصاص

لقي قائد ناقلة زيت مصرعه، إثر اصطدامه بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع، نتج عنه احتراق كامل للناقلة، حيث باشر الدفاع المدني الحادثة وسلمت لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٧:٣٦ عصر اليوم الثلاثاء عن حادث حريق في ناقلة زيت إثر اصطدامها بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع.

وأضاف "الجهني": نتج عن الحادثة احتراق كامل للناقلة ووفاة السائق نسأل الله الرحمة والمغفرة له وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه سلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة قائد ناقلة زيت إثر اصطدامه بشاحنة قلاب بالرايس في طريق ينبع جدة
سبق

لقي قائد ناقلة زيت مصرعه، إثر اصطدامه بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع، نتج عنه احتراق كامل للناقلة، حيث باشر الدفاع المدني الحادثة وسلمت لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٧:٣٦ عصر اليوم الثلاثاء عن حادث حريق في ناقلة زيت إثر اصطدامها بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع.

وأضاف "الجهني": نتج عن الحادثة احتراق كامل للناقلة ووفاة السائق نسأل الله الرحمة والمغفرة له وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه سلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
10:24 PM

وفاة قائد ناقلة زيت إثر اصطدامه بشاحنة قلاب بالرايس في طريق ينبع جدة

الدفاع المدني باشر الحادثة وسُلمت لجهة الاختصاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
7,973

لقي قائد ناقلة زيت مصرعه، إثر اصطدامه بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع، نتج عنه احتراق كامل للناقلة، حيث باشر الدفاع المدني الحادثة وسلمت لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٧:٣٦ عصر اليوم الثلاثاء عن حادث حريق في ناقلة زيت إثر اصطدامها بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع.

وأضاف "الجهني": نتج عن الحادثة احتراق كامل للناقلة ووفاة السائق نسأل الله الرحمة والمغفرة له وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه سلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,926
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,741
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,525
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,608

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة