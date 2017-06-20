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نائب أمير الجوف يحدد شهرين لإنهاء مشروع طريق الملك سعود بسكاكا

قال إنه من غير المنطق أن يحدد لمشروع سنتين ويؤخر 9 أعوام‎

أكد نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، عدم تأخير مدة مشاريع المنطقة حال تحديد المدة المقررة للمشروع.

وتفصيلاً، أوضح نائب أمير المنطقة أنه إذا حدد لمشروع مدة سنة أو سنتين فمن غير المنطق أن يؤخر 9 أعوام، ذلك أثناء مرافقة أمين منطقة الجوف له للوقوف على طريق الملك سعود بسكاكا، والذي شهد نزعاً للملكيات وفتح طريق ليكون شرياناً حيوياً للمدينة.

وحدد نائب أمير الجوف مدة لا تزيد عن الشهرين لإنهاء مشروع طريق الملك سعود بسكاكا، مؤكداً أنه سيقف على الطريق قبل نهاية الشهرين بأسبوع.


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نائب أمير الجوف يحدد شهرين لإنهاء مشروع طريق الملك سعود بسكاكا
سبق

أكد نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، عدم تأخير مدة مشاريع المنطقة حال تحديد المدة المقررة للمشروع.

وتفصيلاً، أوضح نائب أمير المنطقة أنه إذا حدد لمشروع مدة سنة أو سنتين فمن غير المنطق أن يؤخر 9 أعوام، ذلك أثناء مرافقة أمين منطقة الجوف له للوقوف على طريق الملك سعود بسكاكا، والذي شهد نزعاً للملكيات وفتح طريق ليكون شرياناً حيوياً للمدينة.

وحدد نائب أمير الجوف مدة لا تزيد عن الشهرين لإنهاء مشروع طريق الملك سعود بسكاكا، مؤكداً أنه سيقف على الطريق قبل نهاية الشهرين بأسبوع.


19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:39 PM

نائب أمير الجوف يحدد شهرين لإنهاء مشروع طريق الملك سعود بسكاكا

قال إنه من غير المنطق أن يحدد لمشروع سنتين ويؤخر 9 أعوام‎

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
2,686

أكد نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، عدم تأخير مدة مشاريع المنطقة حال تحديد المدة المقررة للمشروع.

وتفصيلاً، أوضح نائب أمير المنطقة أنه إذا حدد لمشروع مدة سنة أو سنتين فمن غير المنطق أن يؤخر 9 أعوام، ذلك أثناء مرافقة أمين منطقة الجوف له للوقوف على طريق الملك سعود بسكاكا، والذي شهد نزعاً للملكيات وفتح طريق ليكون شرياناً حيوياً للمدينة.

وحدد نائب أمير الجوف مدة لا تزيد عن الشهرين لإنهاء مشروع طريق الملك سعود بسكاكا، مؤكداً أنه سيقف على الطريق قبل نهاية الشهرين بأسبوع.


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