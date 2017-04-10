المكسيك توافق على خفض إنتاجها النفطي بـ 100 ألف برميل

ليس بـ 400 ألف كما تطلب "أوبك+"

أعلنت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نحلة؛ استعداد بلادها لخفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً في الشهرين المقبلين، وليس 400 ألف برميل، كما تقترح دول "أوبك+".

وكتبت على "تويتر" أن بلادها مستعدة لخفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً في الشهرين المقبلين.. وقالت "المكسيك ستخفّض الإنتاج إلى مليون و681 ألف برميل يومياً من مليون و781 ألف برميل التي أعلنتها في مارس الماضي".

وشاركت الوزيرة المكسيكية في اجتماع وزراء "أوبك+"، عبر الإنترنت، لكنها لم توافق خلاله على الشروط المقترحة لخفض إنتاج بلادها بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.