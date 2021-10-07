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يمتلك سجلًا من الإنجازات.. "مدرب عالمي" يقود أخضر التايكوندو

ضمن استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل النتائج في أولمبياد 2024

تعاقد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العمري، مع المدرب العالمي الروسي (قوربان بوقداييف)؛ للإشراف الفني على المنتخب السعودي للتايكوندو.

ويملك المدرب الجديد سجلًّا حافلًا من الإنجازات لعل أبرزها النتائجُ المتقدمة مع منتخب روسيا للشباب قبل إشرافه على تدريب منتخب تونس، وحقق الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020م والمركز الأول في بطولة إفريقيا للمنتخبات 2021م.

من جانبه تمنى العميد العمري، التوفيق للمدرب في المرحلة المقبلة مع كافة أعضاء المنتخب؛ لتحقيق النتائج المنشودة التي مـن شأنها ترجمة استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل النتائج في أولمبياد 2024 والمنافسات القارية والإقليمية.

وعلى صعيد متصل لبّى العميد شداد العمري، دعوة السفير الكوري لدى المملكة بارك جوون يونغ، في مقر السفارة الكورية بالرياض؛ لتعزيز العلاقات وتطوير سبل التعاون لنشر ثقافة التايكوندو بالمملكة، والتشاور في العديد من الموضوعات في ذات الشأن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يمتلك سجلًا من الإنجازات.. "مدرب عالمي" يقود أخضر التايكوندو
سبق

تعاقد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العمري، مع المدرب العالمي الروسي (قوربان بوقداييف)؛ للإشراف الفني على المنتخب السعودي للتايكوندو.

ويملك المدرب الجديد سجلًّا حافلًا من الإنجازات لعل أبرزها النتائجُ المتقدمة مع منتخب روسيا للشباب قبل إشرافه على تدريب منتخب تونس، وحقق الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020م والمركز الأول في بطولة إفريقيا للمنتخبات 2021م.

من جانبه تمنى العميد العمري، التوفيق للمدرب في المرحلة المقبلة مع كافة أعضاء المنتخب؛ لتحقيق النتائج المنشودة التي مـن شأنها ترجمة استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل النتائج في أولمبياد 2024 والمنافسات القارية والإقليمية.

وعلى صعيد متصل لبّى العميد شداد العمري، دعوة السفير الكوري لدى المملكة بارك جوون يونغ، في مقر السفارة الكورية بالرياض؛ لتعزيز العلاقات وتطوير سبل التعاون لنشر ثقافة التايكوندو بالمملكة، والتشاور في العديد من الموضوعات في ذات الشأن.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
10:38 AM

يمتلك سجلًا من الإنجازات.. "مدرب عالمي" يقود أخضر التايكوندو

ضمن استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل النتائج في أولمبياد 2024

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعاقد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العمري، مع المدرب العالمي الروسي (قوربان بوقداييف)؛ للإشراف الفني على المنتخب السعودي للتايكوندو.

ويملك المدرب الجديد سجلًّا حافلًا من الإنجازات لعل أبرزها النتائجُ المتقدمة مع منتخب روسيا للشباب قبل إشرافه على تدريب منتخب تونس، وحقق الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020م والمركز الأول في بطولة إفريقيا للمنتخبات 2021م.

من جانبه تمنى العميد العمري، التوفيق للمدرب في المرحلة المقبلة مع كافة أعضاء المنتخب؛ لتحقيق النتائج المنشودة التي مـن شأنها ترجمة استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل النتائج في أولمبياد 2024 والمنافسات القارية والإقليمية.

وعلى صعيد متصل لبّى العميد شداد العمري، دعوة السفير الكوري لدى المملكة بارك جوون يونغ، في مقر السفارة الكورية بالرياض؛ لتعزيز العلاقات وتطوير سبل التعاون لنشر ثقافة التايكوندو بالمملكة، والتشاور في العديد من الموضوعات في ذات الشأن.

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