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وسط السيول بمكة.. ماذا فعل هذا العامل لينال الإشادة وتلاحقه مطالب التكريم "فيديو"

ما لم تدركه مكنسته أدركته يده وقدمه.. إخلاص وتفانٍ رغم المخاوف التي تعتري عمله

أظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، مساء أمس، أثناء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، عامل نظافة ضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل، وهو يقوم تحت زخات المطر ووسط جريان السيول بتفقد تصريف السيول في أحد شوارع مكة المكرمة للتأكد من عملها على أكمل وجه.
وأشاد متداولو المقطع بالدور الذي قام به "عامل النظافة" رغم المخاوف التي تعتري عمله خاصةً أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مطالبين أمانة العاصمة المقدسة بضرورة تكريمه؛ تقديراً لما قام به من إخلاص وتفانٍ في عمله.
وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت، مساء أمس، أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة شملت كل الأحياء، والقرى المجاورة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسط السيول بمكة.. ماذا فعل هذا العامل لينال الإشادة وتلاحقه مطالب التكريم "فيديو"
سبق

أظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، مساء أمس، أثناء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، عامل نظافة ضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل، وهو يقوم تحت زخات المطر ووسط جريان السيول بتفقد تصريف السيول في أحد شوارع مكة المكرمة للتأكد من عملها على أكمل وجه.
وأشاد متداولو المقطع بالدور الذي قام به "عامل النظافة" رغم المخاوف التي تعتري عمله خاصةً أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مطالبين أمانة العاصمة المقدسة بضرورة تكريمه؛ تقديراً لما قام به من إخلاص وتفانٍ في عمله.
وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت، مساء أمس، أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة شملت كل الأحياء، والقرى المجاورة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
02:05 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
10:03 PM

وسط السيول بمكة.. ماذا فعل هذا العامل لينال الإشادة وتلاحقه مطالب التكريم "فيديو"

ما لم تدركه مكنسته أدركته يده وقدمه.. إخلاص وتفانٍ رغم المخاوف التي تعتري عمله

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
29
27,409

أظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، مساء أمس، أثناء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، عامل نظافة ضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل، وهو يقوم تحت زخات المطر ووسط جريان السيول بتفقد تصريف السيول في أحد شوارع مكة المكرمة للتأكد من عملها على أكمل وجه.
وأشاد متداولو المقطع بالدور الذي قام به "عامل النظافة" رغم المخاوف التي تعتري عمله خاصةً أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مطالبين أمانة العاصمة المقدسة بضرورة تكريمه؛ تقديراً لما قام به من إخلاص وتفانٍ في عمله.
وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت، مساء أمس، أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة شملت كل الأحياء، والقرى المجاورة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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