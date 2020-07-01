الطائف.. 4 وفيات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 30

إجمالي الإصابات بالمحافظة يصل إلى 5543 حالة

بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في محافظة الطائف منذُ بدء الجائحة إلى 30 حالة، بعد رصد أربع حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية.

وقد سجلت الطائف 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5543 إصابة.

وتم تسجيل سبع حالات تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 2793 حالة، وفي المُقابل ما زال 2720 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.